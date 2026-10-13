https://1prime.ru/20261013/sud-874196268.html

Google Ireland обратилась в Верховный суд с жалобой

Google Ireland обратилась в Верховный суд с жалобой - 13.10.2026, ПРАЙМ

Google Ireland обратилась в Верховный суд с жалобой

Google Ireland Limited обратилась в Верховный суд России с кассационной жалобой, в которой просит пересмотреть судебные акты трех нижестоящих инстанций о... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T16:59+0300

2026-10-13T16:59+0300

2026-10-13T16:59+0300

бизнес

москва

гугл

верховный суд

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874196268.jpg?1791899962

МОСКВА, 13 окт – ПРАЙМ. Google Ireland Limited обратилась в Верховный суд России с кассационной жалобой, в которой просит пересмотреть судебные акты трех нижестоящих инстанций о взыскании с нее около 160,3 миллиарда рублей в конкурсную массу разорившегося ООО "Гугл". Как следует из материалов, изученных РИА Новости, жалоба 12 октября поступила в высшую судебную инстанцию. Арбитражный суд Москвы в феврале в деле о банкротстве "Гугла" по заявлению его конкурсного управляющего Валерия Таляровского признал незаконными сделки российской "дочки" Google и Google Ireland – расторжение договора о перепродаже рекламного пространства от 2009 года и заключение аналогичного договора в апреле 2018 года, а также платежи "Гугла" в пользу Google Ireland с 1 апреля 2018 по 3 марта 2022 года - свыше 373,7 миллиарда рублей. Суд применил последствия недействительности в виде взыскания с Google Ireland Limited в пользу "Гугла" денежных средств в размере около 101,7 миллиарда рублей и около 58,6 миллиарда рублей процентов. Девятый арбитражный апелляционный суд в июне и арбитражный суд Московского округа в августе оставили определение первой инстанции без изменения. Как пояснил представитель Таляровского в суде первой инстанции, отмена старого договора и заключение нового привели к сокращению доходов российской компании: если раньше у нее оставалось 20% выручки от перепродажи рекламного пространства Google в России, то по новому договору эта доля сократилась до 3%. По мнению управляющего, обоснованием нового соглашения "был санкционный контекст", и заключалось оно, "чтобы обеспечить безболезненный выход с российского рынка". Представитель управляющего подчеркнул, что за последние два месяца перед объявлением об уходе Google с российского рынка рекламы "Гугл" сделал семь платежей в пользу ирландской компании на 46 миллиардов рублей. Ответчики заявили, что новый договор был заключен, поскольку за девять лет изменились условия на рынке, и старый стал нерыночным, так как обеспечивал "Гуглу" рентабельность 17-19% при средней рентабельности на рынке не выше 3,8-6%. При этом рентабельность "Гугла" осталась выше, чем у аналогичных российских участников рынка. Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в "Гугле" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.

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бизнес, москва, гугл, верховный суд