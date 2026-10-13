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Суд ввел наблюдение в отношении компании, подконтрольной Шабутдинову

Суд ввел наблюдение в отношении компании, подконтрольной Шабутдинову - 13.10.2026, ПРАЙМ

Суд ввел наблюдение в отношении компании, подконтрольной Шабутдинову

Арбитражный суд Москвы по заявлению индивидуального предпринимателя из Подмосковья Татьяны Сычевой ввел наблюдение, начальную процедуру банкротства, в отношении | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T18:21+0300

2026-10-13T18:21+0300

2026-10-13T18:21+0300

бизнес

финансы

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мосгорсуд

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МОСКВА, 13 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению индивидуального предпринимателя из Подмосковья Татьяны Сычевой ввел наблюдение, начальную процедуру банкротства, в отношении компании "Лайк Центр", подконтрольной осужденному за мошенничество блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Сычева оказывала "Лайк Центру" юридические услуги. По условиям договора, заключенного в марте 2025 года, стоимость услуг составляла 300 тысяч рублей в месяц, но компания их не оплатила. Арбитражный суд Москвы в июне взыскал с "Лайк Центра" в пользу Сычевой около 3 миллионов рублей долга и процентов. В 2025 году Пресненский суд Москвы приговорил Шабутдинова к семи годам колонии общего режима и штрафу в 5 миллионов рублей за 113 эпизодов мошенничества. Приговор обжаловали защита и 17 потерпевших. Как сообщала прокуратура, Шабутдинов создал организованную преступную группу и координировал действия соучастников. Сообщники с помощью агрессивного маркетинга и активной рекламной кампании продавали клиентам якобы образовательные программы, курсы, тренинги, вебинары, обещая после их прохождения успех в предпринимательстве. Шабутдинов лично составлял тексты тренингов и договоров. От действий фигурантов пострадали 113 человек. Общий ущерб превысил 57 миллионов рублей. Мосгорсуд на прошлой неделе смягчил приговор Шабутдинову, снизив наказание с 7 до 6 лет лишения свободы по делу о мошенничестве. Суд также снизил с 6 миллионов рублей до 4 миллионов взыскание по иску одной из потерпевших. Блогера задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день он был арестован.

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