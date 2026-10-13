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Средняя сумма кредита наличными в III квартале снизилась на 7% - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Средняя сумма кредита наличными в III квартале снизилась на 7%
Средняя сумма кредита наличными в III квартале снизилась на 7% - 13.10.2026, ПРАЙМ
Средняя сумма кредита наличными в III квартале снизилась на 7%
Средняя запрашиваемая сумма кредита наличными в третьем квартале снизилась на 7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и достигла 714 тысяч рублей,... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T10:17+0300
2026-10-13T10:17+0300
финансы
банки
москва
московская область
санкт-петербург
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Средняя запрашиваемая сумма кредита наличными в третьем квартале снизилась на 7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и достигла 714 тысяч рублей, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". "Средняя сумма кредита наличными, запрашиваемого россиянами, в третьем квартале 2026 года составила 714 тысяч рублей - на 7% ниже показателя аналогичного периода прошлого года и на 10% ниже, чем во втором квартале. Данные рассчитаны на основе заявок, поданных через маркетплейс "Финуслуги", - говорится в сообщении. Отмечается, что по итогам девяти месяцев 2026 года средняя сумма запрошенного кредита наличными составила 740 тысяч рублей, что на 3% меньше, чем за девять месяцев 2025 года (762 тысячи рублей). Наибольшие суммы указывали в заявках жители Еврейской автономной области (1,3 миллиона рублей). В топ-5 регионов также вошли Москва (1,2 миллиона рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (1,1 миллиона рублей), Московская область (1 миллион рублей) и Санкт-Петербург (997 тысяч рублей). Самые низкие суммы запрашивали в Новгородской области (390 тысяч рублей), Орловской области (455 тысяч рублей), Пензенской области (488 тысяч рублей), Воронежской области (549 тысяч рублей) и Алтайском крае (555 тысяч рублей). Средний срок запрошенного кредита за девять месяцев составил 2,4 года. Средний возраст заемщиков - 38 лет, среди них 70,2% мужчин и 29,8% женщин. Высшее образование имеют около половины заемщиков, запрашивавших кредитные средства, также говорится в сообщении.
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финансы, банки, москва, московская область, санкт-петербург
Финансы, Банки, МОСКВА, Московская область, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10:17 13.10.2026
 
Средняя сумма кредита наличными в III квартале снизилась на 7%

Средняя запрашиваемая сумма кредита наличными в третьем квартале снизилась на 7%

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Средняя запрашиваемая сумма кредита наличными в третьем квартале снизилась на 7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и достигла 714 тысяч рублей, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги".
"Средняя сумма кредита наличными, запрашиваемого россиянами, в третьем квартале 2026 года составила 714 тысяч рублей - на 7% ниже показателя аналогичного периода прошлого года и на 10% ниже, чем во втором квартале. Данные рассчитаны на основе заявок, поданных через маркетплейс "Финуслуги", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по итогам девяти месяцев 2026 года средняя сумма запрошенного кредита наличными составила 740 тысяч рублей, что на 3% меньше, чем за девять месяцев 2025 года (762 тысячи рублей).
Наибольшие суммы указывали в заявках жители Еврейской автономной области (1,3 миллиона рублей). В топ-5 регионов также вошли Москва (1,2 миллиона рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (1,1 миллиона рублей), Московская область (1 миллион рублей) и Санкт-Петербург (997 тысяч рублей).
Самые низкие суммы запрашивали в Новгородской области (390 тысяч рублей), Орловской области (455 тысяч рублей), Пензенской области (488 тысяч рублей), Воронежской области (549 тысяч рублей) и Алтайском крае (555 тысяч рублей).
Средний срок запрошенного кредита за девять месяцев составил 2,4 года. Средний возраст заемщиков - 38 лет, среди них 70,2% мужчин и 29,8% женщин. Высшее образование имеют около половины заемщиков, запрашивавших кредитные средства, также говорится в сообщении.
 
ФинансыБанкиМОСКВАМосковская областьСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 
 
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