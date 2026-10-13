https://1prime.ru/20261013/swiss-874173911.html
Американский самолет-разведчик начал патрулирование над Черным морем
Американский самолет-разведчик начал патрулирование над Черным морем - 13.10.2026, ПРАЙМ
Американский самолет-разведчик начал патрулирование над Черным морем
Американский самолет-разведчик начал патрулирование над Черным морем, следует из изученных РИА Новости полетных данных. | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T09:37+0300
2026-10-13T09:37+0300
2026-10-13T09:48+0300
бизнес
стокгольм
германия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874173911.jpg?1791874110
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Американский самолет-разведчик начал патрулирование над Черным морем, следует из изученных РИА Новости полетных данных.Самолет Bombardier ARTEMIS II вылетел с румынской авиабазы "Михаил Когэлничану" около 8.45 мск, и по состоянию на 9.20 мск он ведет разведку над Черным морем, придерживаясь курса на восток.Самолет переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. В военной модификации он получил название ARTEMIS II.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
стокгольм
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, стокгольм, германия
Бизнес, СТОКГОЛЬМ, ГЕРМАНИЯ
Американский самолет-разведчик начал патрулирование над Черным морем
Самолет Bombardier ARTEMIS II начал патрулирование над Черным морем
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Американский самолет-разведчик начал патрулирование над Черным морем, следует из изученных РИА Новости полетных данных.
Самолет Bombardier ARTEMIS II вылетел с румынской авиабазы "Михаил Когэлничану" около 8.45 мск, и по состоянию на 9.20 мск он ведет разведку над Черным морем, придерживаясь курса на восток.
Самолет переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. В военной модификации он получил название ARTEMIS II.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.