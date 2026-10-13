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Американский самолет-разведчик начал патрулирование над Черным морем - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Американский самолет-разведчик начал патрулирование над Черным морем
Американский самолет-разведчик начал патрулирование над Черным морем - 13.10.2026, ПРАЙМ
Американский самолет-разведчик начал патрулирование над Черным морем
Американский самолет-разведчик начал патрулирование над Черным морем, следует из изученных РИА Новости полетных данных. | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T09:37+0300
2026-10-13T09:48+0300
бизнес
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Американский самолет-разведчик начал патрулирование над Черным морем, следует из изученных РИА Новости полетных данных.Самолет Bombardier ARTEMIS II вылетел с румынской авиабазы "Михаил Когэлничану" около 8.45 мск, и по состоянию на 9.20 мск он ведет разведку над Черным морем, придерживаясь курса на восток.Самолет переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. В военной модификации он получил название ARTEMIS II.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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бизнес, стокгольм, германия
Бизнес, СТОКГОЛЬМ, ГЕРМАНИЯ
09:37 13.10.2026 (обновлено: 09:48 13.10.2026)
 
Американский самолет-разведчик начал патрулирование над Черным морем

Самолет Bombardier ARTEMIS II начал патрулирование над Черным морем

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Американский самолет-разведчик начал патрулирование над Черным морем, следует из изученных РИА Новости полетных данных.
Самолет Bombardier ARTEMIS II вылетел с румынской авиабазы "Михаил Когэлничану" около 8.45 мск, и по состоянию на 9.20 мск он ведет разведку над Черным морем, придерживаясь курса на восток.
Самолет переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. В военной модификации он получил название ARTEMIS II.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
 
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