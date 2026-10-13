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Таджикистан и Швейцария обсудили упрощение торговых процедур - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Таджикистан и Швейцария обсудили упрощение торговых процедур
Таджикистан и Швейцария обсудили упрощение торговых процедур - 13.10.2026, ПРАЙМ
Таджикистан и Швейцария обсудили упрощение торговых процедур
Министр экономического развития и торговли Таджикистана Абдурахмон Абдурахмонзода и глава Швейцарского офиса по сотрудничеству в Таджикистане Дениз Люти Кришан... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T10:05+0300
2026-10-13T10:05+0300
мировая экономика
таджикистан
швейцария
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Министр экономического развития и торговли Таджикистана Абдурахмон Абдурахмонзода и глава Швейцарского офиса по сотрудничеству в Таджикистане Дениз Люти Кришан обсудили вопросы упрощения торговых процедур, сообщает таджикское агентство Ховар. "Упрощение процедур торговли обсудили министр экономического развития и торговли Таджикистана Абдурахмон Абдурахмонзода и глава Швейцарского офиса по сотрудничеству в Таджикистане Дениз Люти Кришан. Была выражена готовность к дальнейшему расширению сотрудничества по приоритетным направлениям и реализации новых совместных проектов", - говорится в сообщении. Отмечается, что стороны также обсудили инвестиционное сотрудничество, в частности в сфере туристической инфраструктуры. Швейцария является одним из главных торговых партнеров Таджикистана. Только за первые семь месяцев 2026 года товарооборот между странами превысил 1 миллиард долларов.
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мировая экономика, таджикистан, швейцария
Мировая экономика, ТАДЖИКИСТАН, ШВЕЙЦАРИЯ
10:05 13.10.2026
 
Таджикистан и Швейцария обсудили упрощение торговых процедур

Ховар: Таджикистан и Швейцария обсудили упрощение торговых процедур

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Министр экономического развития и торговли Таджикистана Абдурахмон Абдурахмонзода и глава Швейцарского офиса по сотрудничеству в Таджикистане Дениз Люти Кришан обсудили вопросы упрощения торговых процедур, сообщает таджикское агентство Ховар.
"Упрощение процедур торговли обсудили министр экономического развития и торговли Таджикистана Абдурахмон Абдурахмонзода и глава Швейцарского офиса по сотрудничеству в Таджикистане Дениз Люти Кришан. Была выражена готовность к дальнейшему расширению сотрудничества по приоритетным направлениям и реализации новых совместных проектов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны также обсудили инвестиционное сотрудничество, в частности в сфере туристической инфраструктуры.
Швейцария является одним из главных торговых партнеров Таджикистана. Только за первые семь месяцев 2026 года товарооборот между странами превысил 1 миллиард долларов.
 
Мировая экономикаТАДЖИКИСТАНШВЕЙЦАРИЯ
 
 
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