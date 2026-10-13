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МИД отслеживает ситуацию с россиянами на арестованном танкере Unity - 13.10.2026, ПРАЙМ
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МИД отслеживает ситуацию с россиянами на арестованном танкере Unity
МИД отслеживает ситуацию с россиянами на арестованном танкере Unity - 13.10.2026, ПРАЙМ
МИД отслеживает ситуацию с россиянами на арестованном танкере Unity
Посольство и генконсульство РФ в Индии отслеживают ситуацию с россиянами на арестованном танкере Unity, заявили РИА Новости в МИД России. | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T10:38+0300
2026-10-13T10:38+0300
россия
бизнес
индия
мид
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МОСКВА, 13 окт-ПРАЙМ. Посольство и генконсульство РФ в Индии отслеживают ситуацию с россиянами на арестованном танкере Unity, заявили РИА Новости в МИД России. "Седьмого октября Высокий суд штата Орисса (Индия) по итогам рассмотрения жалобы экипажа танкера Unity на действия местных властей, отказывающих в выдаче разрешения на швартовку, обязал Генеральный директорат морского администрирования, Департамент торгового флота и контроля морского судоходства и Управляющего морскими перевозками обеспечить списание на берег и репатриацию моряков", - сказали в министерстве. Отмечается, что суд также обязал осуществить необходимые для этого мероприятия за счет средств индийской стороны в срок, не превышающий трех недель с момента получения решения суда. В МИД добавили, что посольство России в Нью-Дели и Генконсульство в Калькутте продолжают отслеживать развитие ситуации вокруг исполнения решения суда и контролировать обеспечение российских моряков всем необходимым до возвращения на родину.
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россия, бизнес, индия, мид
РОССИЯ, Бизнес, ИНДИЯ, МИД
10:38 13.10.2026
 
МИД отслеживает ситуацию с россиянами на арестованном танкере Unity

Посольство и генконсульство России в Индии отслеживают ситуацию с россиянами

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МОСКВА, 13 окт-ПРАЙМ. Посольство и генконсульство РФ в Индии отслеживают ситуацию с россиянами на арестованном танкере Unity, заявили РИА Новости в МИД России.
"Седьмого октября Высокий суд штата Орисса (Индия) по итогам рассмотрения жалобы экипажа танкера Unity на действия местных властей, отказывающих в выдаче разрешения на швартовку, обязал Генеральный директорат морского администрирования, Департамент торгового флота и контроля морского судоходства и Управляющего морскими перевозками обеспечить списание на берег и репатриацию моряков", - сказали в министерстве.
Отмечается, что суд также обязал осуществить необходимые для этого мероприятия за счет средств индийской стороны в срок, не превышающий трех недель с момента получения решения суда.
В МИД добавили, что посольство России в Нью-Дели и Генконсульство в Калькутте продолжают отслеживать развитие ситуации вокруг исполнения решения суда и контролировать обеспечение российских моряков всем необходимым до возвращения на родину.
 
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