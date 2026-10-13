https://1prime.ru/20261013/telegram-874174238.html
Telegram за сутки заблокировал 51,7 тысячи групп и каналов
Telegram за сутки заблокировал 51,7 тысячи групп и каналов - 13.10.2026, ПРАЙМ
Telegram за сутки заблокировал 51,7 тысячи групп и каналов
Мессенджер Telegram за понедельник заблокировал примерно 51,7 тысячи групп и каналов, обновив минимальный показатель с 25 мая, следует из статистики... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T09:46+0300
2026-10-13T09:46+0300
2026-10-13T09:46+0300
технологии
павел дуров
telegram
вконтакте
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874174238.jpg?1791874016
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Мессенджер Telegram за понедельник заблокировал примерно 51,7 тысячи групп и каналов, обновив минимальный показатель с 25 мая, следует из статистики мессенджера, с которой ознакомилось РИА Новости.
Так, согласно данным, в понедельник мессенджер заблокировал 51 690 групп и каналов, меньшее значение в предыдущий раз было 25 мая - 48 043.
Всего за предыдущую неделю мессенджер заблокировал 506 197 групп и каналов, из них 1921 сообществ, "связанных с терроризмом".
С начала года число блокировок составило 27 684 416, из них 184 716 сообществ, "связанных с терроризмом".
Telegram отмечает, что с 2015 года модерация включает в себя жалобы пользователей и "проактивный мониторинг" на основе машинного обучения, а в начале 2024 года эти усилия были дополнены инструментами модерации с искусственным интеллектом.
Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте". Число ежемесячных активных пользователей Telegram превышает 1 миллиард.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, павел дуров, telegram, вконтакте
Технологии, Павел Дуров, Telegram, ВКонтакте
Telegram за сутки заблокировал 51,7 тысячи групп и каналов
Мессенджер Telegram за понедельник заблокировал 51,7 тысячи групп и каналов
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Мессенджер Telegram за понедельник заблокировал примерно 51,7 тысячи групп и каналов, обновив минимальный показатель с 25 мая, следует из статистики мессенджера, с которой ознакомилось РИА Новости.
Так, согласно данным, в понедельник мессенджер заблокировал 51 690 групп и каналов, меньшее значение в предыдущий раз было 25 мая - 48 043.
Всего за предыдущую неделю мессенджер заблокировал 506 197 групп и каналов, из них 1921 сообществ, "связанных с терроризмом".
С начала года число блокировок составило 27 684 416, из них 184 716 сообществ, "связанных с терроризмом".
Telegram отмечает, что с 2015 года модерация включает в себя жалобы пользователей и "проактивный мониторинг" на основе машинного обучения, а в начале 2024 года эти усилия были дополнены инструментами модерации с искусственным интеллектом.
Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте". Число ежемесячных активных пользователей Telegram превышает 1 миллиард.