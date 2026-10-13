https://1prime.ru/20261013/tiktok-874203745.html
В Бельгии призвали ЕС принять меры против TikTok по примеру США
В Бельгии призвали ЕС принять меры против TikTok по примеру США - 13.10.2026, ПРАЙМ
В Бельгии призвали ЕС принять меры против TikTok по примеру США
Министр обороны Бельгии Тео Франкен призвал Евросоюз безотлагательно обсудить меры против китайской социальной сети TikTok по примеру США, обвинив ее алгоритмы... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T21:30+0300
2026-10-13T21:30+0300
2026-10-13T21:30+0300
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БРЮССЕЛЬ, 13 окт - ПРАЙМ. Министр обороны Бельгии Тео Франкен призвал Евросоюз безотлагательно обсудить меры против китайской социальной сети TikTok по примеру США, обвинив ее алгоритмы в распространении вредоносного контента среди европейской молодежи. "На Варшавском форуме по безопасности я предупредил об опасностях TikTok… Алгоритм TikTok подпитывает европейскую молодежь токсичным контентом и сеет раскол", - написал Франкен в социальной сети X. По мнению бельгийского министра, европейским странам необходимо срочно обсудить способы противодействия этой угрозе. "Европа должна срочно обсудить, как противостоять этой угрозе, как это сделали США", - подчеркнул он.
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технологии, бельгия, сша, ес, tiktok
Технологии, БЕЛЬГИЯ, США, ЕС, TikTok
В Бельгии призвали ЕС принять меры против TikTok по примеру США
Министр обороны Бельгии Франкен призвал ЕС принять меры против TikTok по примеру США
БРЮССЕЛЬ, 13 окт - ПРАЙМ. Министр обороны Бельгии Тео Франкен призвал Евросоюз безотлагательно обсудить меры против китайской социальной сети TikTok по примеру США, обвинив ее алгоритмы в распространении вредоносного контента среди европейской молодежи.
"На Варшавском форуме по безопасности я предупредил об опасностях TikTok… Алгоритм TikTok подпитывает европейскую молодежь токсичным контентом и сеет раскол", - написал Франкен в социальной сети X.
По мнению бельгийского министра, европейским странам необходимо срочно обсудить способы противодействия этой угрозе.
"Европа должна срочно обсудить, как противостоять этой угрозе, как это сделали США", - подчеркнул он.