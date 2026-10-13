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"Позитивный фон": российский рынок акций перешел к росту, заявили аналитики

"Позитивный фон": российский рынок акций перешел к росту, заявили аналитики - 13.10.2026, ПРАЙМ

"Позитивный фон": российский рынок акций перешел к росту, заявили аналитики

Российский рынок акций днем вторника после небольшого снижения в первой половине торгов все же перешел к росту на фоне ряда позитивных факторов, следует из... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T14:55+0300

2026-10-13T14:55+0300

2026-10-13T14:58+0300

рынок

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владимир чернов

антон силуанов

дональд трамп

мосбиржа

газпром

татнефть

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций днем вторника после небольшого снижения в первой половине торгов все же перешел к росту на фоне ряда позитивных факторов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 14.45 мск рос на 0,73% - до 2411,4 пункта. В первой половине торгового дня они снижался в пределах 0,5%. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 1,6% - до 104,94 доллара за баррель. "Сегодня для российского рынка складывается достаточно сильный позитивный фон. Индекс растет на фоне сразу нескольких драйверов: Антон Силуанов заявил, что Минфин рассчитывает перевыполнить план по доходам на 2026 года. Дополнительную поддержку дают геополитические новости: Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Владимир Путин заинтересован в заключении соглашения, а Кремль подтвердил продолжение контактов по вопросу энергетического перемирия", - комментирует Дмитрий Лозовой из ФГ "Финам". "В совокупности это усиливает ожидания дальнейшего переговорного прогресса и возвращает спрос на риск, поэтому мы пока позитивно смотрим на российский рынок и считаем, что текущая волна роста еще может получить продолжение", - добавил он. "Сравнительно слабая динамика в нефтегазовом секторе может объясняться дивидендными гэпами по акциям "Газпром нефти" и "Татнефти" на фоне закрытия реестров акционеров этих компаний под промежуточные дивиденды. Таким образом, снижение индекса Мосбиржи нефти и газа носит технический характер", - рассказали аналитики компании "Цифра брокер". Лидеры роста и снижения В лидерах роста - акции "АФК Система" (+5,32 %), "Русгидро" (+5,13 %), ТМК (+5,02 %), "Северстали" (+4,78 %), "Московского кредитного банка" (+4,36 %). "Акции ПИК (-0,82%) торгуются по 549 рублей, вблизи установленной цены выкупа в 551,4 рубля. Сегодня проходит внеочередное собрание акционеров по вопросу делистинга, поэтому дальнейшая динамика бумаг во многом связана с процедурой ухода компании с биржи", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Global. Также в лидерах снижения - акции "Газпром нефти" (−4,56 %), "Татнефти" (обыкновенные акции снижаются на 2,79%, префы - на 2,59%), "Роснефти" (−0,66 %). Прогнозы Чернов ожидает, что торги завершатся в диапазоне 2390-2450 пунктов. При прочих равных индекс Мосбиржи может развить восстановление в область 2480 пунктов, где находится незакрытый гэп от 17-18 июня текущего года, прогнозируют аналитики из компании "Цифра брокер".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, россия, владимир чернов, антон силуанов, дональд трамп, мосбиржа, газпром, татнефть