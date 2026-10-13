https://1prime.ru/20261013/tramp-874168130.html
Трамп раскритиковал однопартийцев из-за договоренностей с Россией по дизелю
Трамп раскритиковал однопартийцев из-за договоренностей с Россией по дизелю - 13.10.2026, ПРАЙМ
Трамп раскритиковал однопартийцев из-за договоренностей с Россией по дизелю
Президент США Дональд Трамп раскритиковал своих однопартийцев, выразивших недовольство договоренностями с Россией по дизельному топливу, и подчеркнул, что эти... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T00:44+0300
2026-10-13T00:44+0300
2026-10-13T00:44+0300
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874168130.jpg?1791841462
ВАШИНГТОН, 13 окт – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп раскритиковал своих однопартийцев, выразивших недовольство договоренностями с Россией по дизельному топливу, и подчеркнул, что эти меры направлены на поддержку американских фермеров и стабилизацию глобального рынка.
"Эти республиканцы вряд ли говорят всерьез. Мы добываем много нефти и могли бы ввести ограничения, но это крайне сильно ударило бы по остальному миру. Мы могли бы ограничить экспорт дизеля и оставить все себе, но это имело бы слишком масштабные последствия. Это даже не сделка лично со мной - это решение ради всего мира. И все, что помогает нашим фермерам и скотоводам, я поддерживаю", - сказал Трамп журналистам у Белого дома.
Глава Белого дома ранее заявил, что в ходе состоявшегося телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 9 октября была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Соединенные Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дональд трамп, владимир путин
РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп раскритиковал однопартийцев из-за договоренностей с Россией по дизелю
Трамп раскритиковал республиканцев, недовольных договоренностями с Россией по дизелю
ВАШИНГТОН, 13 окт – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп раскритиковал своих однопартийцев, выразивших недовольство договоренностями с Россией по дизельному топливу, и подчеркнул, что эти меры направлены на поддержку американских фермеров и стабилизацию глобального рынка.
"Эти республиканцы вряд ли говорят всерьез. Мы добываем много нефти и могли бы ввести ограничения, но это крайне сильно ударило бы по остальному миру. Мы могли бы ограничить экспорт дизеля и оставить все себе, но это имело бы слишком масштабные последствия. Это даже не сделка лично со мной - это решение ради всего мира. И все, что помогает нашим фермерам и скотоводам, я поддерживаю", - сказал Трамп журналистам у Белого дома.
Глава Белого дома ранее заявил, что в ходе состоявшегося телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 9 октября была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Соединенные Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем.