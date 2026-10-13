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Трамп раскритиковал однопартийцев из-за договоренностей с Россией по дизелю

Трамп раскритиковал однопартийцев из-за договоренностей с Россией по дизелю - 13.10.2026, ПРАЙМ

Трамп раскритиковал однопартийцев из-за договоренностей с Россией по дизелю

Президент США Дональд Трамп раскритиковал своих однопартийцев, выразивших недовольство договоренностями с Россией по дизельному топливу, и подчеркнул, что эти... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T00:44+0300

2026-10-13T00:44+0300

2026-10-13T00:44+0300

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ВАШИНГТОН, 13 окт – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп раскритиковал своих однопартийцев, выразивших недовольство договоренностями с Россией по дизельному топливу, и подчеркнул, что эти меры направлены на поддержку американских фермеров и стабилизацию глобального рынка. "Эти республиканцы вряд ли говорят всерьез. Мы добываем много нефти и могли бы ввести ограничения, но это крайне сильно ударило бы по остальному миру. Мы могли бы ограничить экспорт дизеля и оставить все себе, но это имело бы слишком масштабные последствия. Это даже не сделка лично со мной - это решение ради всего мира. И все, что помогает нашим фермерам и скотоводам, я поддерживаю", - сказал Трамп журналистам у Белого дома. Глава Белого дома ранее заявил, что в ходе состоявшегося телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 9 октября была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Соединенные Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, сша, дональд трамп, владимир путин