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Трамп раскритиковал однопартийцев из-за договоренностей с Россией по дизелю - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Трамп раскритиковал однопартийцев из-за договоренностей с Россией по дизелю
Трамп раскритиковал однопартийцев из-за договоренностей с Россией по дизелю - 13.10.2026, ПРАЙМ
Трамп раскритиковал однопартийцев из-за договоренностей с Россией по дизелю
Президент США Дональд Трамп раскритиковал своих однопартийцев, выразивших недовольство договоренностями с Россией по дизельному топливу, и подчеркнул, что эти... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T00:44+0300
2026-10-13T00:44+0300
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 13 окт – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп раскритиковал своих однопартийцев, выразивших недовольство договоренностями с Россией по дизельному топливу, и подчеркнул, что эти меры направлены на поддержку американских фермеров и стабилизацию глобального рынка. "Эти республиканцы вряд ли говорят всерьез. Мы добываем много нефти и могли бы ввести ограничения, но это крайне сильно ударило бы по остальному миру. Мы могли бы ограничить экспорт дизеля и оставить все себе, но это имело бы слишком масштабные последствия. Это даже не сделка лично со мной - это решение ради всего мира. И все, что помогает нашим фермерам и скотоводам, я поддерживаю", - сказал Трамп журналистам у Белого дома. Глава Белого дома ранее заявил, что в ходе состоявшегося телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 9 октября была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Соединенные Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем.
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россия, сша, дональд трамп, владимир путин
РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
00:44 13.10.2026
 
Трамп раскритиковал однопартийцев из-за договоренностей с Россией по дизелю

Трамп раскритиковал республиканцев, недовольных договоренностями с Россией по дизелю

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ВАШИНГТОН, 13 окт – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп раскритиковал своих однопартийцев, выразивших недовольство договоренностями с Россией по дизельному топливу, и подчеркнул, что эти меры направлены на поддержку американских фермеров и стабилизацию глобального рынка.
"Эти республиканцы вряд ли говорят всерьез. Мы добываем много нефти и могли бы ввести ограничения, но это крайне сильно ударило бы по остальному миру. Мы могли бы ограничить экспорт дизеля и оставить все себе, но это имело бы слишком масштабные последствия. Это даже не сделка лично со мной - это решение ради всего мира. И все, что помогает нашим фермерам и скотоводам, я поддерживаю", - сказал Трамп журналистам у Белого дома.
Глава Белого дома ранее заявил, что в ходе состоявшегося телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 9 октября была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Соединенные Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем.
 
РОССИЯСШАДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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