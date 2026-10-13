https://1prime.ru/20261013/tramp-874176513.html

Трамп призвал Зеленского сосредоточиться на заключении сделки с Россией

Трамп призвал Зеленского сосредоточиться на заключении сделки с Россией - 13.10.2026, ПРАЙМ

Трамп призвал Зеленского сосредоточиться на заключении сделки с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский должен сфокусироваться на заключении сделки с РФ, а не на разговорах о ней. | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T10:36+0300

2026-10-13T10:36+0300

2026-10-13T10:36+0300

россия

сша

дональд трамп

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 13 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский должен сфокусироваться на заключении сделки с РФ, а не на разговорах о ней. "Зеленский должен сосредоточиться на заключении сделки, а не на разговорах об этом", - сказал Трамп журналистам.

сша

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россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский