https://1prime.ru/20261013/tramp-874176513.html
Трамп призвал Зеленского сосредоточиться на заключении сделки с Россией
Трамп призвал Зеленского сосредоточиться на заключении сделки с Россией - 13.10.2026, ПРАЙМ
Трамп призвал Зеленского сосредоточиться на заключении сделки с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский должен сфокусироваться на заключении сделки с РФ, а не на разговорах о ней. | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T10:36+0300
2026-10-13T10:36+0300
2026-10-13T10:36+0300
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сша
дональд трамп
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 13 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский должен сфокусироваться на заключении сделки с РФ, а не на разговорах о ней. "Зеленский должен сосредоточиться на заключении сделки, а не на разговорах об этом", - сказал Трамп журналистам.
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россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский
РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Трамп призвал Зеленского сосредоточиться на заключении сделки с Россией
Трамп: Зеленский должен сфокусироваться на заключении сделки с Россией, а не на разговорах