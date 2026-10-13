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Трамп допустил встречу с Ким Чен Ыном в ходе поездки в Азию в ноябре - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Трамп допустил встречу с Ким Чен Ыном в ходе поездки в Азию в ноябре
Трамп допустил встречу с Ким Чен Ыном в ходе поездки в Азию в ноябре - 13.10.2026, ПРАЙМ
Трамп допустил встречу с Ким Чен Ыном в ходе поездки в Азию в ноябре
Президент США Дональд Трамп допустил встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ходе поездки в Азию в следующем месяце. | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T10:36+0300
2026-10-13T10:36+0300
мировая экономика
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дональд трамп
ким чен ын
атэс
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ВАШИНГТОН, 13 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп допустил встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ходе поездки в Азию в следующем месяце. "Я могу, да", - сказал Трамп журналистам в Белом доме в ответ на вопрос о том, планирует ли встретиться с Ким Чен Ыном в ходе поездки в Азию в ноябре. Трамп ранее подтвердил, что собирается поехать на саммит АТЭС в Китай (18-19 ноября).
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мировая экономика, общество , азия, сша, кндр, дональд трамп, ким чен ын, атэс
Мировая экономика, Общество , АЗИЯ, США, КНДР, Дональд Трамп, Ким Чен Ын, АТЭС
10:36 13.10.2026
 
Трамп допустил встречу с Ким Чен Ыном в ходе поездки в Азию в ноябре

Президент США Трамп допустил встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ходе поездки в Азию

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ВАШИНГТОН, 13 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп допустил встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ходе поездки в Азию в следующем месяце.
"Я могу, да", - сказал Трамп журналистам в Белом доме в ответ на вопрос о том, планирует ли встретиться с Ким Чен Ыном в ходе поездки в Азию в ноябре.
Трамп ранее подтвердил, что собирается поехать на саммит АТЭС в Китай (18-19 ноября).
 
Мировая экономикаОбществоАЗИЯСШАКНДРДональд ТрампКим Чен ЫнАТЭС
 
 
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