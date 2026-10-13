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Трамп назвал Зеленского главным препятствием к миру на Украине - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Трамп назвал Зеленского главным препятствием к миру на Украине
Трамп назвал Зеленского главным препятствием к миру на Украине - 13.10.2026, ПРАЙМ
Трамп назвал Зеленского главным препятствием к миру на Украине
Президент США Дональд Трамп видит во Владимире Зеленском главное препятствие в достижении мира на Украине и получении Нобелевской премии мира, пишет издание... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T10:46+0300
2026-10-13T10:46+0300
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп видит во Владимире Зеленском главное препятствие в достижении мира на Украине и получении Нобелевской премии мира, пишет издание Atlantic. "Трамп продолжает рассматривать Зеленского как основное препятствие к миру и сделкам, которые он может принести... Трамп также рассматривает Зеленского как препятствие к... (получению - ред.) Нобелевской премии мира", - говорится в публикации издания. Президент США Дональд Трамп 10 октября заявил журналистам, что Зеленский много раз мог урегулировать украинский конфликт, но не сделал этого. Поэтому, по его словам, Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией. Ранее американский лидер заявил, что Нобелевскую премию мира присудили человеку-загадке, безвестному сотруднику ООН, который ничего не добился, а комитет себя дискредитировал. Нобелевскую премию мира 2026 года получит бывший верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллэй, сообщил Нобелевский комитет в Осло. Премия, как уточняет комитет, присуждена за усилия по продвижению мира и международного права.
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мировая экономика, общество , сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, оон
Мировая экономика, Общество , США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ООН
10:46 13.10.2026
 
Трамп назвал Зеленского главным препятствием к миру на Украине

Atlantic: Трамп видит в Зеленском препятствие для получения Нобелевской премии мира

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанк!Президент США Дональд Трамп
!Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп видит во Владимире Зеленском главное препятствие в достижении мира на Украине и получении Нобелевской премии мира, пишет издание Atlantic.
"Трамп продолжает рассматривать Зеленского как основное препятствие к миру и сделкам, которые он может принести... Трамп также рассматривает Зеленского как препятствие к... (получению - ред.) Нобелевской премии мира", - говорится в публикации издания.
Президент США Дональд Трамп 10 октября заявил журналистам, что Зеленский много раз мог урегулировать украинский конфликт, но не сделал этого. Поэтому, по его словам, Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.
Ранее американский лидер заявил, что Нобелевскую премию мира присудили человеку-загадке, безвестному сотруднику ООН, который ничего не добился, а комитет себя дискредитировал.
Нобелевскую премию мира 2026 года получит бывший верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллэй, сообщил Нобелевский комитет в Осло. Премия, как уточняет комитет, присуждена за усилия по продвижению мира и международного права.
 
Мировая экономикаОбществоСШАУКРАИНАДональд ТрампВладимир ЗеленскийООН
 
 
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