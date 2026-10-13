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Трамп заявил, что сделка с Россией по дизельному топливу нужна всему миру

Трамп заявил, что сделка с Россией по дизельному топливу нужна всему миру - 13.10.2026, ПРАЙМ

Трамп заявил, что сделка с Россией по дизельному топливу нужна всему миру

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с Россией по дизельному топливу нужна всему миру. | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T18:52+0300

2026-10-13T18:52+0300

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россия

сша

дональд трамп

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 13 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с Россией по дизельному топливу нужна всему миру. "Это дизельное топливо не для нас. Оно будет поставляться на мировой рынок, а не нам. Речь идет о соглашении по дизельному топливу, которое будет поступать на мировой рынок, поскольку мировой рынок страдает от высоких цен", - сказал Трамп журналистам. Президент США ранее заявил, что в ходе телефонного разговора с его российским коллегой Владимиром Путиным 9 октября была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из РФ. По его словам, Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем.

сша

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, дональд трамп, владимир путин