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Трамп заявил, что сделка с Россией по дизельному топливу нужна всему миру
Трамп заявил, что сделка с Россией по дизельному топливу нужна всему миру - 13.10.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что сделка с Россией по дизельному топливу нужна всему миру
Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с Россией по дизельному топливу нужна всему миру. | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T18:52+0300
2026-10-13T18:52+0300
2026-10-13T18:52+0300
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ВАШИНГТОН, 13 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с Россией по дизельному топливу нужна всему миру. "Это дизельное топливо не для нас. Оно будет поставляться на мировой рынок, а не нам. Речь идет о соглашении по дизельному топливу, которое будет поступать на мировой рынок, поскольку мировой рынок страдает от высоких цен", - сказал Трамп журналистам. Президент США ранее заявил, что в ходе телефонного разговора с его российским коллегой Владимиром Путиным 9 октября была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из РФ. По его словам, Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем.
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россия, сша, дональд трамп, владимир путин
РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп заявил, что сделка с Россией по дизельному топливу нужна всему миру
Трамп: сделка с Россией по дизельному топливу нужна всему миру