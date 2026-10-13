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Трамп заявил, что сделка с Россией снизила цены на нефть
Трамп заявил, что сделка с Россией снизила цены на нефть - 13.10.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что сделка с Россией снизила цены на нефть
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что сделка с Россией о поставках дизельного топлива уже привела к снижению мировых цен. | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T18:55+0300
2026-10-13T18:55+0300
2026-10-13T18:55+0300
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ВАШИНГТОН, 13 окт - ПРАЙМ. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что сделка с Россией о поставках дизельного топлива уже привела к снижению мировых цен. "Это сделка для всего мира, и она снизила цены", - сказал Трамп журналистам. Как отметил американский лидер, сделка с РФ касается не США. "Это сделка для всего мира, это не сделка для нас. Это путь к получению большого количества нефти всем миром. Это не сделка для меня", - подчеркнул он. Президент России Владимир Путин 9 октября провел телефонный разговор с Трампом. Лидер США заявил, что в ходе состоявшегося контакта было достигнуто соглашение о поставках дизельного топлива из России.
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россия, сша, дональд трамп, владимир путин
РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп заявил, что сделка с Россией снизила цены на нефть
Трамп заявил, что сделка с Россией по дизельному топливу снизила цены на нефть
ВАШИНГТОН, 13 окт - ПРАЙМ. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что сделка с Россией о поставках дизельного топлива уже привела к снижению мировых цен.
"Это сделка для всего мира, и она снизила цены", - сказал Трамп журналистам.
Как отметил американский лидер, сделка с РФ касается не США.
"Это сделка для всего мира, это не сделка для нас. Это путь к получению большого количества нефти всем миром. Это не сделка для меня", - подчеркнул он.
Президент России Владимир Путин 9 октября провел телефонный разговор с Трампом. Лидер США заявил, что в ходе состоявшегося контакта было достигнуто соглашение о поставках дизельного топлива из России.