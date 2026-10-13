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"Обзаведитесь бомбой": Трамп вверг мир в ядерную катастрофу, пишет TAC

"Обзаведитесь бомбой": Трамп вверг мир в ядерную катастрофу, пишет TAC - 13.10.2026, ПРАЙМ

"Обзаведитесь бомбой": Трамп вверг мир в ядерную катастрофу, пишет TAC

Война США с Ираном не только не остановила распространение ядерного оружия, а наоборот, ускорила его, пишет The American Conservative. | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T22:17+0300

2026-10-13T22:17+0300

2026-10-13T22:17+0300

ядерное оружие

сша

иран

дональд трамп

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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Война США с Ираном не только не остановила распространение ядерного оружия, а наоборот, ускорила его, пишет The American Conservative."Хотя Трамп утверждает, что действовал, чтобы предотвратить приобретение Ираном ядерного оружия, война сделала этот исход более вероятным, а не менее", — подчеркивает издание.Автор материала напоминает, что в 2018 году Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном, что позволило Тегерану начать обогащать уран далеко за пределами лимитов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Кроме того, с 2025 года США дважды атаковали Иран во время ядерных переговоров.По мнению издания, Трамп ускоряет крах глобального режима нераспространения. Так, Китай наращивает арсенал, договор о сокращении стратегических наступательных вооружений между США и Россией истек в феврале, Белый дом рассматривает развёртывание дополнительных ядерных вооружений, а Франция уже объявила о первом за десятилетия расширении ядерного арсенала. Саудовская Аравия также добивается права на обогащение урана, а Япония и Южная Корея начали обсуждать возможность милитаризации своих ядерных программ на фоне сомнений в надежности американских гарантий безопасности."Ясный урок для стран, которые не являются друзьями США, таков: обзаведитесь ядерным оружием", — резюмировала эксперт по Ближнему Востоку Розмари Келаник.

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иран

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ядерное оружие, сша, иран, дональд трамп