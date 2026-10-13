Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Обзаведитесь бомбой": Трамп вверг мир в ядерную катастрофу, пишет TAC - 13.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261013/tramp-874205060.html
"Обзаведитесь бомбой": Трамп вверг мир в ядерную катастрофу, пишет TAC
"Обзаведитесь бомбой": Трамп вверг мир в ядерную катастрофу, пишет TAC - 13.10.2026, ПРАЙМ
"Обзаведитесь бомбой": Трамп вверг мир в ядерную катастрофу, пишет TAC
Война США с Ираном не только не остановила распространение ядерного оружия, а наоборот, ускорила его, пишет The American Conservative. | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T22:17+0300
2026-10-13T22:17+0300
ядерное оружие
сша
иран
дональд трамп
https://img.cdn1prime.ru/img/84125/56/841255640_0:0:2200:1239_1920x0_80_0_0_23df1bce231d52e9ce8c8f19cbc12113.jpg
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Война США с Ираном не только не остановила распространение ядерного оружия, а наоборот, ускорила его, пишет The American Conservative."Хотя Трамп утверждает, что действовал, чтобы предотвратить приобретение Ираном ядерного оружия, война сделала этот исход более вероятным, а не менее", — подчеркивает издание.Автор материала напоминает, что в 2018 году Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном, что позволило Тегерану начать обогащать уран далеко за пределами лимитов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Кроме того, с 2025 года США дважды атаковали Иран во время ядерных переговоров.По мнению издания, Трамп ускоряет крах глобального режима нераспространения. Так, Китай наращивает арсенал, договор о сокращении стратегических наступательных вооружений между США и Россией истек в феврале, Белый дом рассматривает развёртывание дополнительных ядерных вооружений, а Франция уже объявила о первом за десятилетия расширении ядерного арсенала. Саудовская Аравия также добивается права на обогащение урана, а Япония и Южная Корея начали обсуждать возможность милитаризации своих ядерных программ на фоне сомнений в надежности американских гарантий безопасности."Ясный урок для стран, которые не являются друзьями США, таков: обзаведитесь ядерным оружием", — резюмировала эксперт по Ближнему Востоку Розмари Келаник.
сша
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.cdn1prime.ru/img/84125/56/841255640_0:0:1956:1467_1920x0_80_0_0_1857467e6e70db064b1eed4fa4ff13da.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ядерное оружие, сша, иран, дональд трамп
ядерное оружие, США, ИРАН, Дональд Трамп
22:17 13.10.2026
 
"Обзаведитесь бомбой": Трамп вверг мир в ядерную катастрофу, пишет TAC

TAC: война США с Ираном ускорила распространение ядерного оружия

© Фото : Public domainДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2026
© Фото : Public domain
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Война США с Ираном не только не остановила распространение ядерного оружия, а наоборот, ускорила его, пишет The American Conservative.
"Хотя Трамп утверждает, что действовал, чтобы предотвратить приобретение Ираном ядерного оружия, война сделала этот исход более вероятным, а не менее", — подчеркивает издание.
Автор материала напоминает, что в 2018 году Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном, что позволило Тегерану начать обогащать уран далеко за пределами лимитов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Кроме того, с 2025 года США дважды атаковали Иран во время ядерных переговоров.
По мнению издания, Трамп ускоряет крах глобального режима нераспространения. Так, Китай наращивает арсенал, договор о сокращении стратегических наступательных вооружений между США и Россией истек в феврале, Белый дом рассматривает развёртывание дополнительных ядерных вооружений, а Франция уже объявила о первом за десятилетия расширении ядерного арсенала. Саудовская Аравия также добивается права на обогащение урана, а Япония и Южная Корея начали обсуждать возможность милитаризации своих ядерных программ на фоне сомнений в надежности американских гарантий безопасности.
"Ясный урок для стран, которые не являются друзьями США, таков: обзаведитесь ядерным оружием", — резюмировала эксперт по Ближнему Востоку Розмари Келаник.
 
ядерное оружиеСШАИРАНДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала