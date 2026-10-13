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ЦБ спрогнозировал прирост ВВП по итогам годам ниже прошлогоднего - 13.10.2026, ПРАЙМ
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ЦБ спрогнозировал прирост ВВП по итогам годам ниже прошлогоднего
ЦБ спрогнозировал прирост ВВП по итогам годам ниже прошлогоднего - 13.10.2026, ПРАЙМ
ЦБ спрогнозировал прирост ВВП по итогам годам ниже прошлогоднего
Прирост ВВП по итогам текущего года будет чуть ниже прошлогоднего, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T17:41+0300
2026-10-13T17:41+0300
банки
россия
алексей заботкин
банк россии
госдума
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874197679.jpg?1791902501
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Прирост ВВП по итогам текущего года будет чуть ниже прошлогоднего, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. "Прирост ВВП по году в целом будет чуть меньше прошлогоднего по двум основным причинам. Во-первых, экономика находится в состоянии полной занятости уже третий год. Это означает, что возможности дальнейшего роста практически полностью определяются тем, как быстро растет производительность в экономике", - сказал он, выступая в Госдуме на заседании рабочей группы по рассмотрению проекта основных направлений денежно-кредитной политики на 2027-2029 годы. Заботкин пояснил, что такой рост всегда требует большего времени, чем рост за счет увеличения числа работающих. Вторая причина – это временное выбытие производственных и логистических мощностей в ряде отраслей, произошедшее в последние месяцы. "Сокращение производства в этих секторах вычитает из потенциала и, соответственно, из роста ВВП в этом году", - пояснил Заботкин. "Восстановление мощностей, напротив, добавит статистику экономического роста следующего года и будет действовать как дезинфляционный фактор, на который мы рассчитываем", - добавил он. Согласно официальному прогнозу ЦБ, рост ВВП в 2026 году составит 0-1%. Минэкономразвития же в сентябре повысило оценку роста ВВП России на текущий год до 0,6% с 0,4%.
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банки, россия, алексей заботкин, банк россии, госдума
Банки, РОССИЯ, Алексей Заботкин, Банк России, Госдума
17:41 13.10.2026
 
ЦБ спрогнозировал прирост ВВП по итогам годам ниже прошлогоднего

Зампред ЦБ Заботкин: рост ВВП в 2026 году будет чуть ниже прошлогоднего

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Прирост ВВП по итогам текущего года будет чуть ниже прошлогоднего, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.
"Прирост ВВП по году в целом будет чуть меньше прошлогоднего по двум основным причинам. Во-первых, экономика находится в состоянии полной занятости уже третий год. Это означает, что возможности дальнейшего роста практически полностью определяются тем, как быстро растет производительность в экономике", - сказал он, выступая в Госдуме на заседании рабочей группы по рассмотрению проекта основных направлений денежно-кредитной политики на 2027-2029 годы.
Заботкин пояснил, что такой рост всегда требует большего времени, чем рост за счет увеличения числа работающих.
Вторая причина – это временное выбытие производственных и логистических мощностей в ряде отраслей, произошедшее в последние месяцы. "Сокращение производства в этих секторах вычитает из потенциала и, соответственно, из роста ВВП в этом году", - пояснил Заботкин.
"Восстановление мощностей, напротив, добавит статистику экономического роста следующего года и будет действовать как дезинфляционный фактор, на который мы рассчитываем", - добавил он.
Согласно официальному прогнозу ЦБ, рост ВВП в 2026 году составит 0-1%. Минэкономразвития же в сентябре повысило оценку роста ВВП России на текущий год до 0,6% с 0,4%.
 
БанкиРОССИЯАлексей ЗаботкинБанк РоссииГосдума
 
 
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