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ЦБ спрогнозировал прирост ВВП по итогам годам ниже прошлогоднего

ЦБ спрогнозировал прирост ВВП по итогам годам ниже прошлогоднего - 13.10.2026, ПРАЙМ

ЦБ спрогнозировал прирост ВВП по итогам годам ниже прошлогоднего

Прирост ВВП по итогам текущего года будет чуть ниже прошлогоднего, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T17:41+0300

2026-10-13T17:41+0300

2026-10-13T17:41+0300

банки

россия

алексей заботкин

банк россии

госдума

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Прирост ВВП по итогам текущего года будет чуть ниже прошлогоднего, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. "Прирост ВВП по году в целом будет чуть меньше прошлогоднего по двум основным причинам. Во-первых, экономика находится в состоянии полной занятости уже третий год. Это означает, что возможности дальнейшего роста практически полностью определяются тем, как быстро растет производительность в экономике", - сказал он, выступая в Госдуме на заседании рабочей группы по рассмотрению проекта основных направлений денежно-кредитной политики на 2027-2029 годы. Заботкин пояснил, что такой рост всегда требует большего времени, чем рост за счет увеличения числа работающих. Вторая причина – это временное выбытие производственных и логистических мощностей в ряде отраслей, произошедшее в последние месяцы. "Сокращение производства в этих секторах вычитает из потенциала и, соответственно, из роста ВВП в этом году", - пояснил Заботкин. "Восстановление мощностей, напротив, добавит статистику экономического роста следующего года и будет действовать как дезинфляционный фактор, на который мы рассчитываем", - добавил он. Согласно официальному прогнозу ЦБ, рост ВВП в 2026 году составит 0-1%. Минэкономразвития же в сентябре повысило оценку роста ВВП России на текущий год до 0,6% с 0,4%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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банки, россия, алексей заботкин, банк россии, госдума