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В ЦБ заявили о снижении доли россиян с высокой долговой нагрузкой
В ЦБ заявили о снижении доли россиян с высокой долговой нагрузкой - 13.10.2026, ПРАЙМ
В ЦБ заявили о снижении доли россиян с высокой долговой нагрузкой
Доля россиян с высокой долговой нагрузкой и долговая нагрузка в целом в последние годы снижаются, заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T17:44+0300
2026-10-13T17:44+0300
2026-10-13T17:44+0300
финансы
россия
банки
госдума
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Доля россиян с высокой долговой нагрузкой и долговая нагрузка в целом в последние годы снижаются, заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.
"По поводу закредитованности, это для нас всегда очень важный вопрос. Мы давно реализуем меры, ограничивающие риски закредитованности граждан. И нужно сказать, что в последние годы у нас этот тренд шел на снижение. То есть долговая нагрузка населения на макроуровне снижалась", - сказала она в рамках заседания рабочей группы по рассмотрению Госдумой проекта основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики.
Данилова отметила, что это происходило на фоне того, что ипотека "росла умеренно".
"Как вы знаете, у нас есть целый инструментарий, который приводит к тому, что постепенно доля граждан с высокой долговой нагрузкой, тех, кто больше половины своего дохода тратит на обслуживание кредитов-займов, она у нас постоянно снижается", - добавила Данилова.
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финансы, россия, банки, госдума
Финансы, РОССИЯ, Банки, Госдума
В ЦБ заявили о снижении доли россиян с высокой долговой нагрузкой
Данилова: доля россиян с высокой долговой нагрузкой и долговая нагрузка снижаются
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Доля россиян с высокой долговой нагрузкой и долговая нагрузка в целом в последние годы снижаются, заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.
"По поводу закредитованности, это для нас всегда очень важный вопрос. Мы давно реализуем меры, ограничивающие риски закредитованности граждан. И нужно сказать, что в последние годы у нас этот тренд шел на снижение. То есть долговая нагрузка населения на макроуровне снижалась", - сказала она в рамках заседания рабочей группы по рассмотрению Госдумой проекта основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики.
Данилова отметила, что это происходило на фоне того, что ипотека "росла умеренно".
"Как вы знаете, у нас есть целый инструментарий, который приводит к тому, что постепенно доля граждан с высокой долговой нагрузкой, тех, кто больше половины своего дохода тратит на обслуживание кредитов-займов, она у нас постоянно снижается", - добавила Данилова.