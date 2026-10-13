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В ЦБ заявили о снижении доли россиян с высокой долговой нагрузкой

В ЦБ заявили о снижении доли россиян с высокой долговой нагрузкой - 13.10.2026, ПРАЙМ

В ЦБ заявили о снижении доли россиян с высокой долговой нагрузкой

Доля россиян с высокой долговой нагрузкой и долговая нагрузка в целом в последние годы снижаются, заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T17:44+0300

2026-10-13T17:44+0300

2026-10-13T17:44+0300

финансы

россия

банки

госдума

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Доля россиян с высокой долговой нагрузкой и долговая нагрузка в целом в последние годы снижаются, заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова. "По поводу закредитованности, это для нас всегда очень важный вопрос. Мы давно реализуем меры, ограничивающие риски закредитованности граждан. И нужно сказать, что в последние годы у нас этот тренд шел на снижение. То есть долговая нагрузка населения на макроуровне снижалась", - сказала она в рамках заседания рабочей группы по рассмотрению Госдумой проекта основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики. Данилова отметила, что это происходило на фоне того, что ипотека "росла умеренно". "Как вы знаете, у нас есть целый инструментарий, который приводит к тому, что постепенно доля граждан с высокой долговой нагрузкой, тех, кто больше половины своего дохода тратит на обслуживание кредитов-займов, она у нас постоянно снижается", - добавила Данилова.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, банки, госдума