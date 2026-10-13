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ЦБ уточнит прогноз эффектов от временного выбытия мощностей
ЦБ уточнит прогноз эффектов от временного выбытия мощностей - 13.10.2026, ПРАЙМ
ЦБ уточнит прогноз эффектов от временного выбытия мощностей
Совет директоров Банка России на ближайшем заседании уточнит прогноз эффектов от временного выбытия производственных и логистических мощностей на свой прогноз... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T18:48+0300
2026-10-13T18:48+0300
2026-10-13T18:48+0300
финансы
алексей заботкин
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874200058.jpg?1791906511
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Совет директоров Банка России на ближайшем заседании уточнит прогноз эффектов от временного выбытия производственных и логистических мощностей на свой прогноз по 2026 и 2027 годам, заявил журналистам Алексей Заботкин.
"Совет директоров на заседании 23 октября уточнит свой прогноз эффектов от временного выбытия производственных мощностей и логистических мощностей в разных отраслях экономики на прогноз 2026-2027 годов", - сказал он.
В понедельник зампред отмечал, что ЦБ РФ видит остановку замедления инфляции во втором полугодии на фоне временного выбытия ряда мощностей в разных отраслях экономики, однако их восстановление внесет вклад в рост ВВП следующего года и поспособствует снижению инфляционного давления.
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финансы, алексей заботкин, банк россии
Финансы, Алексей Заботкин, Банк России
ЦБ уточнит прогноз эффектов от временного выбытия мощностей
Совдир ЦБ 23 октября уточнит прогноз эффектов от временного выбытия мощностей
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Совет директоров Банка России на ближайшем заседании уточнит прогноз эффектов от временного выбытия производственных и логистических мощностей на свой прогноз по 2026 и 2027 годам, заявил журналистам Алексей Заботкин.
"Совет директоров на заседании 23 октября уточнит свой прогноз эффектов от временного выбытия производственных мощностей и логистических мощностей в разных отраслях экономики на прогноз 2026-2027 годов", - сказал он.
В понедельник зампред отмечал, что ЦБ РФ видит остановку замедления инфляции во втором полугодии на фоне временного выбытия ряда мощностей в разных отраслях экономики, однако их восстановление внесет вклад в рост ВВП следующего года и поспособствует снижению инфляционного давления.