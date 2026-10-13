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ЦБ уточнит прогноз эффектов от временного выбытия мощностей

ЦБ уточнит прогноз эффектов от временного выбытия мощностей - 13.10.2026, ПРАЙМ

ЦБ уточнит прогноз эффектов от временного выбытия мощностей

Совет директоров Банка России на ближайшем заседании уточнит прогноз эффектов от временного выбытия производственных и логистических мощностей на свой прогноз... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T18:48+0300

2026-10-13T18:48+0300

2026-10-13T18:48+0300

финансы

алексей заботкин

банк россии

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874200058.jpg?1791906511

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Совет директоров Банка России на ближайшем заседании уточнит прогноз эффектов от временного выбытия производственных и логистических мощностей на свой прогноз по 2026 и 2027 годам, заявил журналистам Алексей Заботкин. "Совет директоров на заседании 23 октября уточнит свой прогноз эффектов от временного выбытия производственных мощностей и логистических мощностей в разных отраслях экономики на прогноз 2026-2027 годов", - сказал он. В понедельник зампред отмечал, что ЦБ РФ видит остановку замедления инфляции во втором полугодии на фоне временного выбытия ряда мощностей в разных отраслях экономики, однако их восстановление внесет вклад в рост ВВП следующего года и поспособствует снижению инфляционного давления.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, алексей заботкин, банк россии