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ЦБ уточнит прогноз эффектов от временного выбытия мощностей - 13.10.2026, ПРАЙМ
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ЦБ уточнит прогноз эффектов от временного выбытия мощностей
ЦБ уточнит прогноз эффектов от временного выбытия мощностей - 13.10.2026, ПРАЙМ
ЦБ уточнит прогноз эффектов от временного выбытия мощностей
Совет директоров Банка России на ближайшем заседании уточнит прогноз эффектов от временного выбытия производственных и логистических мощностей на свой прогноз... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T18:48+0300
2026-10-13T18:48+0300
финансы
алексей заботкин
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874200058.jpg?1791906511
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Совет директоров Банка России на ближайшем заседании уточнит прогноз эффектов от временного выбытия производственных и логистических мощностей на свой прогноз по 2026 и 2027 годам, заявил журналистам Алексей Заботкин. "Совет директоров на заседании 23 октября уточнит свой прогноз эффектов от временного выбытия производственных мощностей и логистических мощностей в разных отраслях экономики на прогноз 2026-2027 годов", - сказал он. В понедельник зампред отмечал, что ЦБ РФ видит остановку замедления инфляции во втором полугодии на фоне временного выбытия ряда мощностей в разных отраслях экономики, однако их восстановление внесет вклад в рост ВВП следующего года и поспособствует снижению инфляционного давления.
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40
192
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финансы, алексей заботкин, банк россии
Финансы, Алексей Заботкин, Банк России
18:48 13.10.2026
 
ЦБ уточнит прогноз эффектов от временного выбытия мощностей

Совдир ЦБ 23 октября уточнит прогноз эффектов от временного выбытия мощностей

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Совет директоров Банка России на ближайшем заседании уточнит прогноз эффектов от временного выбытия производственных и логистических мощностей на свой прогноз по 2026 и 2027 годам, заявил журналистам Алексей Заботкин.
"Совет директоров на заседании 23 октября уточнит свой прогноз эффектов от временного выбытия производственных мощностей и логистических мощностей в разных отраслях экономики на прогноз 2026-2027 годов", - сказал он.
В понедельник зампред отмечал, что ЦБ РФ видит остановку замедления инфляции во втором полугодии на фоне временного выбытия ряда мощностей в разных отраслях экономики, однако их восстановление внесет вклад в рост ВВП следующего года и поспособствует снижению инфляционного давления.
 
ФинансыАлексей ЗаботкинБанк России
 
 
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