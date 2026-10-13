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В Российском университете транспорта строят военный учебный центр - 13.10.2026, ПРАЙМ
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В Российском университете транспорта строят военный учебный центр
В Российском университете транспорта строят военный учебный центр - 13.10.2026, ПРАЙМ
В Российском университете транспорта строят военный учебный центр
Военный учебный центр строят в Российском университете транспорта в Москве, он позволит готовить кадры для транспортной отрасли в особые периоды, доложил глава... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T14:32+0300
2026-10-13T14:32+0300
бизнес
россия
москва
владимир путин
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Военный учебный центр строят в Российском университете транспорта в Москве, он позволит готовить кадры для транспортной отрасли в особые периоды, доложил глава Минтранса РФ Андрей Никитин на встрече с президентом Владимиром Путиным. Никитин был во вторник на встрече с президентом России Владимиром Путиным, на которой обсуждались реализация основных проектов транспортного комплекса, повышение комфорта и доступности перевозок, а также подготовка специалистов для отрасли. "Также в Москве в Университете транспорта мы строим военный учебный центр… Он позволит нам качественно готовить кадры для транспортной отрасли для особых периодов", - заявил Никитин на встрече. Глава Минтранса отметил, что такие центры не создавались последние 30 лет.
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бизнес, россия, москва, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин
14:32 13.10.2026
 
В Российском университете транспорта строят военный учебный центр

Глава Минтранса Никитин: в Москве строят военный учебный центр для подготовки кадров

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Военный учебный центр строят в Российском университете транспорта в Москве, он позволит готовить кадры для транспортной отрасли в особые периоды, доложил глава Минтранса РФ Андрей Никитин на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Никитин был во вторник на встрече с президентом России Владимиром Путиным, на которой обсуждались реализация основных проектов транспортного комплекса, повышение комфорта и доступности перевозок, а также подготовка специалистов для отрасли.
"Также в Москве в Университете транспорта мы строим военный учебный центр… Он позволит нам качественно готовить кадры для транспортной отрасли для особых периодов", - заявил Никитин на встрече.
Глава Минтранса отметил, что такие центры не создавались последние 30 лет.
 
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