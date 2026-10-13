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Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду

Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду - 13.10.2026, ПРАЙМ

Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 3,32 копейки - до 12,5028 рубля, доллара - на 4,78 копейки, до 83,8675 рубля, евро - на | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T18:00+0300

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2026-10-13T18:00+0300

рынок

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банк россии

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 3,32 копейки - до 12,5028 рубля, доллара - на 4,78 копейки, до 83,8675 рубля, евро - на 26,32 копейки, до 93,7723 рубля, следует из данных Банка России. Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.

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рынок, сша, банк россии