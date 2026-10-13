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ЦБ не исключил бессрочных льгот по кредитам банков на защиту инфраструктуры

ЦБ не исключил бессрочных льгот по кредитам банков на защиту инфраструктуры - 13.10.2026, ПРАЙМ

ЦБ не исключил бессрочных льгот по кредитам банков на защиту инфраструктуры

Банк России не исключил возможность сделать бессрочными льготы по кредитам банков на защиту критической инфраструктуры, заявила журналистам директор... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T18:49+0300

2026-10-13T18:49+0300

2026-10-13T18:49+0300

банки

финансы

россия

госдума

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Банк России не исключил возможность сделать бессрочными льготы по кредитам банков на защиту критической инфраструктуры, заявила журналистам директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова. В сентябре ЦБ РФ упростил кредитование проектов по защите объектов критической инфраструктуры, установив понижающие коэффициенты при расчете риска по таким ссудам. Тогда же сообщалось, что в дальнейшем указанные меры могут быть включены в постоянное регулирование. "Мы планируем в будущем, возможно, уточнить это в регулировании... Рассмотрим такое", - сказала Данилова в кулуарах заседания рабочей группы по рассмотрению Госдумой проекта основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики, отвечая на вопрос, может ли эта мера стать бессрочной.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, россия, госдума