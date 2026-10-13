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ЦБ не исключил бессрочных льгот по кредитам банков на защиту инфраструктуры
ЦБ не исключил бессрочных льгот по кредитам банков на защиту инфраструктуры - 13.10.2026, ПРАЙМ
ЦБ не исключил бессрочных льгот по кредитам банков на защиту инфраструктуры
Банк России не исключил возможность сделать бессрочными льготы по кредитам банков на защиту критической инфраструктуры, заявила журналистам директор... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T18:49+0300
2026-10-13T18:49+0300
2026-10-13T18:49+0300
банки
финансы
россия
госдума
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Банк России не исключил возможность сделать бессрочными льготы по кредитам банков на защиту критической инфраструктуры, заявила журналистам директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова. В сентябре ЦБ РФ упростил кредитование проектов по защите объектов критической инфраструктуры, установив понижающие коэффициенты при расчете риска по таким ссудам. Тогда же сообщалось, что в дальнейшем указанные меры могут быть включены в постоянное регулирование. "Мы планируем в будущем, возможно, уточнить это в регулировании... Рассмотрим такое", - сказала Данилова в кулуарах заседания рабочей группы по рассмотрению Госдумой проекта основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики, отвечая на вопрос, может ли эта мера стать бессрочной.
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банки, финансы, россия, госдума
Банки, Финансы, РОССИЯ, Госдума
ЦБ не исключил бессрочных льгот по кредитам банков на защиту инфраструктуры
ЦБ РФ не исключил бессрочной льготы по кредитам на защиту критической инфраструктуры
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Банк России не исключил возможность сделать бессрочными льготы по кредитам банков на защиту критической инфраструктуры, заявила журналистам директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.
В сентябре ЦБ РФ упростил кредитование проектов по защите объектов критической инфраструктуры, установив понижающие коэффициенты при расчете риска по таким ссудам. Тогда же сообщалось, что в дальнейшем указанные меры могут быть включены в постоянное регулирование.
"Мы планируем в будущем, возможно, уточнить это в регулировании... Рассмотрим такое", - сказала Данилова в кулуарах заседания рабочей группы по рассмотрению Госдумой проекта основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики, отвечая на вопрос, может ли эта мера стать бессрочной.