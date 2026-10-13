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ЦБ не исключил бессрочных льгот по кредитам банков на защиту инфраструктуры - 13.10.2026, ПРАЙМ
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ЦБ не исключил бессрочных льгот по кредитам банков на защиту инфраструктуры
ЦБ не исключил бессрочных льгот по кредитам банков на защиту инфраструктуры - 13.10.2026, ПРАЙМ
ЦБ не исключил бессрочных льгот по кредитам банков на защиту инфраструктуры
Банк России не исключил возможность сделать бессрочными льготы по кредитам банков на защиту критической инфраструктуры, заявила журналистам директор... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T18:49+0300
2026-10-13T18:49+0300
банки
финансы
россия
госдума
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Банк России не исключил возможность сделать бессрочными льготы по кредитам банков на защиту критической инфраструктуры, заявила журналистам директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова. В сентябре ЦБ РФ упростил кредитование проектов по защите объектов критической инфраструктуры, установив понижающие коэффициенты при расчете риска по таким ссудам. Тогда же сообщалось, что в дальнейшем указанные меры могут быть включены в постоянное регулирование. "Мы планируем в будущем, возможно, уточнить это в регулировании... Рассмотрим такое", - сказала Данилова в кулуарах заседания рабочей группы по рассмотрению Госдумой проекта основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики, отвечая на вопрос, может ли эта мера стать бессрочной.
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банки, финансы, россия, госдума
Банки, Финансы, РОССИЯ, Госдума
18:49 13.10.2026
 
ЦБ не исключил бессрочных льгот по кредитам банков на защиту инфраструктуры

ЦБ РФ не исключил бессрочной льготы по кредитам на защиту критической инфраструктуры

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2026
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Банк России не исключил возможность сделать бессрочными льготы по кредитам банков на защиту критической инфраструктуры, заявила журналистам директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.
В сентябре ЦБ РФ упростил кредитование проектов по защите объектов критической инфраструктуры, установив понижающие коэффициенты при расчете риска по таким ссудам. Тогда же сообщалось, что в дальнейшем указанные меры могут быть включены в постоянное регулирование.
"Мы планируем в будущем, возможно, уточнить это в регулировании... Рассмотрим такое", - сказала Данилова в кулуарах заседания рабочей группы по рассмотрению Госдумой проекта основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики, отвечая на вопрос, может ли эта мера стать бессрочной.
 
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