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Цены на компьютеры в Южной Корее выросли на рекордные 27,4%

Цены на компьютеры в Южной Корее выросли на рекордные 27,4% - 13.10.2026, ПРАЙМ

Цены на компьютеры в Южной Корее выросли на рекордные 27,4%

Цены на компьютеры в Южной Корее выросли на 27,4% в годовом выражении на фоне резкого подорожания полупроводников, цены на товары длительного пользования в... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T05:42+0300

2026-10-13T05:42+0300

2026-10-13T05:42+0300

технологии

мировая экономика

южная корея

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СЕУЛ, 13 окт — ПРАЙМ. Цены на компьютеры в Южной Корее выросли на 27,4% в годовом выражении на фоне резкого подорожания полупроводников, цены на товары длительного пользования в целом показали рекордный рост с ноября 2009 года, сообщает агентство Newsis со ссылкой на государственную статистику. По данным Корейской информационно-статистической службы (KOSIS), в сентябре цены на товары длительного пользования выросли на 4,9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Это максимальный рост за 16 лет и 10 месяцев — с ноября 2009 года, когда показатель составлял 5%. "Стоимость компьютеров увеличилась на 27,4% в годовом выражении, причем темпы роста ускорились на 3,7 процентного пункта по сравнению с августом (23,7%). Планшеты и накопители данных подорожали соответственно на 22,5% и 45,9%", - пишет агентство. Стоимость мобильных телефонов в сентябре выросла на 8,3% в годовом выражении против 4,3% в августе. Аналитики связывают ускорение роста цен с выпуском новых моделей смартфонов, в стоимость которых производители начали закладывать подорожавшие комплектующие. Согласно данным Банка Кореи, в августе цены производителей на оперативную память DRAM подскочили на 476,1% в годовом выражении, а на флеш-память — на 250,6%. На этом фоне цены производителей на настольные компьютеры выросли на 36,2%, ноутбуки — на 41,6%, а компьютерные запоминающие устройства — на 325,1%. Как отмечает агентство, рост цен связан с увеличением инвестиций в центры обработки данных для искусственного интеллекта, что приводит к повышенному спросу на полупроводники и дефициту микросхем памяти. Эксперты допускают, что нехватка памяти может сохраняться вплоть до 2030 года. Власти Южной Кореи признают, что сдержать подорожание электроники в нынешних условиях будет сложно. Представитель министерства финансов и экономики страны заявил, что рост цен на полупроводники постепенно отражается на стоимости товаров длительного пользования и в определенной степени является неизбежным.

южная корея

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, мировая экономика, южная корея