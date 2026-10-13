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Цены на газ в Европе превысили 1000 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе превысили 1000 долларов за тысячу кубометров - 13.10.2026, ПРАЙМ

Цены на газ в Европе превысили 1000 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе во вторник впервые с сентября поднялись выше отметки 1000 долларов за тысячу кубометров и приблизились к максимальным с 2022 года... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T16:13+0300

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газ

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ближний восток

ice

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе во вторник впервые с сентября поднялись выше отметки 1000 долларов за тысячу кубометров и приблизились к максимальным с 2022 года уровням, следует из данных лондонской биржи ICE. Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 971,7 доллара (-0,4%). По состоянию на 15.40 мск показатель составлял 1005,2 доллара (+3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 975,7 доллара за тысячу кубометров. Таким образом, показатель во вторник впервые с сентября превысил 1000 долларов и приблизился к максимальным с конца 2022 года значениям. Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров. Все эти месяцы котировки остаются волатильными. По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров. По итогам августа средняя расчетная цена составила 745,4 доллара за тысячу кубометров, что на 17% выше уровня июля, а по итогам сентября - 897,1 доллара (на 20% выше уровня августа). В начале сентября котировки пробили 900 долларов, а в середине месяца, ненадолго, и 1000 долларов за тысячу кубометров. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

европа

нидерланды

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газ, торги, европа, нидерланды, ближний восток, ice