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Услугой сохранения номера при переезде воспользовались 87 тысяч россиян - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Услугой сохранения номера при переезде воспользовались 87 тысяч россиян
Услугой сохранения номера при переезде воспользовались 87 тысяч россиян - 13.10.2026, ПРАЙМ
Услугой сохранения номера при переезде воспользовались 87 тысяч россиян
Услугой сохранения номера телефона при переезде в другой регион России уже воспользовались более 87 тысяч россиян, рассказало Минцифры. | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T16:04+0300
2026-10-13T16:04+0300
технологии
россия
бизнес
минцифры
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874194454.jpg?1791896670
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Услугой сохранения номера телефона при переезде в другой регион России уже воспользовались более 87 тысяч россиян, рассказало Минцифры. С 1 сентября 2026 года абоненты могут сохранять свой мобильный номер при переезде в другой регион, как оставаясь у текущего оператора связи, так и переходя к новому. До этого перенос номера был возможен только внутри одного субъекта РФ. "Первые итоги: на текущий момент сервисом воспользовались более 87 тысяч граждан. Из них 9 тысяч человек после переезда в другой регион остались у своих операторов и выбрали тарифы и условия обслуживания, которые действуют на новом месте жительства", - говорится в сообщении. В министерстве добавили, что новый сервис позволяет россиянам оставить свой мобильный номер, выбирать наиболее выгодные условия среди предложений операторов связи в новом регионе. Отмечается, что за девять месяцев 2026 года перенесено более 6,3 миллиона номеров, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. "Это говорит о востребованности услуги сохранения номера при смене оператора у абонентов", - пояснили в Минцифры.
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192
40
192
40
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5
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технологии, россия, бизнес, минцифры
Технологии, РОССИЯ, Бизнес, Минцифры
16:04 13.10.2026
 
Услугой сохранения номера при переезде воспользовались 87 тысяч россиян

Минцифры: услугой сохранения номера при переезде воспользовались более 87 тысяч россиян

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Услугой сохранения номера телефона при переезде в другой регион России уже воспользовались более 87 тысяч россиян, рассказало Минцифры.
С 1 сентября 2026 года абоненты могут сохранять свой мобильный номер при переезде в другой регион, как оставаясь у текущего оператора связи, так и переходя к новому. До этого перенос номера был возможен только внутри одного субъекта РФ.
"Первые итоги: на текущий момент сервисом воспользовались более 87 тысяч граждан. Из них 9 тысяч человек после переезда в другой регион остались у своих операторов и выбрали тарифы и условия обслуживания, которые действуют на новом месте жительства", - говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что новый сервис позволяет россиянам оставить свой мобильный номер, выбирать наиболее выгодные условия среди предложений операторов связи в новом регионе.
Отмечается, что за девять месяцев 2026 года перенесено более 6,3 миллиона номеров, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. "Это говорит о востребованности услуги сохранения номера при смене оператора у абонентов", - пояснили в Минцифры.
 
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