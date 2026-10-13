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В Пензенской области отключили аварийный участок газопровода после разрыва
В Пензенской области отключили аварийный участок газопровода после разрыва - 13.10.2026, ПРАЙМ
В Пензенской области отключили аварийный участок газопровода после разрыва
Аварийный участок газопровода в Пензенской области после разрыва отключен, газоснабжение обеспечивается по альтернативным маршрутам, сообщили РИА Новости в... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T15:12+0300
2026-10-13T15:12+0300
2026-10-13T15:16+0300
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт – ПРАЙМ. Аварийный участок газопровода в Пензенской области после разрыва отключен, газоснабжение обеспечивается по альтернативным маршрутам, сообщили РИА Новости в компании "Газпром трансгаз Саратов". "Сегодня в Белинском районе Пензенской области на участке магистрального газопровода "Петровск – Елец" произошел разрыв с возгоранием. Пострадавших нет. Аварийный участок оперативно отключен. Газоснабжение потребителей обеспечивается в полном объеме по альтернативным маршрутам", - заявили в пресс-службе компании. Подразделения ООО "Газпром трансгаз Саратов" готовятся к проведению восстановительных работ, добавила собеседница агентства. Ранее пензенское МЧС сообщало, что в 11.00 13 октября в результате нарушения технологического процесса произошел порыв высокого давления на магистральном газопроводе в селе Волчково Белинского района Пензенской области. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.
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газ, газпром, мчс
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт – ПРАЙМ. Аварийный участок газопровода в Пензенской области после разрыва отключен, газоснабжение обеспечивается по альтернативным маршрутам, сообщили РИА Новости в компании "Газпром трансгаз Саратов".
"Сегодня в Белинском районе Пензенской области на участке магистрального газопровода "Петровск – Елец" произошел разрыв с возгоранием. Пострадавших нет. Аварийный участок оперативно отключен. Газоснабжение потребителей обеспечивается в полном объеме по альтернативным маршрутам", - заявили в пресс-службе компании.
Подразделения ООО "Газпром трансгаз Саратов" готовятся к проведению восстановительных работ, добавила собеседница агентства.
Ранее пензенское МЧС сообщало, что в 11.00 13 октября в результате нарушения технологического процесса произошел порыв высокого давления на магистральном газопроводе в селе Волчково Белинского района Пензенской области. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.