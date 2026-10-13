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Узбекистан подготовит к весне первую группу желающих работать в США
Узбекистан подготовит к весне первую группу желающих работать в США - 13.10.2026, ПРАЙМ
Узбекистан подготовит к весне первую группу желающих работать в США
Агентство миграции при кабмине Узбекистана планирует подготовить к весне следующего года первую группу сограждан, желающих поехать на сезонные работы в сельском | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T09:31+0300
2026-10-13T09:31+0300
2026-10-13T09:31+0300
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ТАШКЕНТ, 13 окт – ПРАЙМ. Агентство миграции при кабмине Узбекистана планирует подготовить к весне следующего года первую группу сограждан, желающих поехать на сезонные работы в сельском хозяйстве США, сообщает пресс-служба миграционного ведомства.
По данным пресс-службы, руководитель агентства Мухсинходжа Абдурахмонов провел онлайн-встречу с представителями американской компании Head Honchos.
"В ходе переговоров были согласованы практические шаги по подготовке наших соотечественников к сезонной работе в сельском хозяйстве США и их трудоустройству… Цель — подготовить первую группу к весеннему сельскохозяйственному сезону в США", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
По данным пресс-службы, для кандидатов будет разработана специальная учебная программа продолжительностью около 12 недель. Она будет включать практические занятия по английскому языку, управлению сельскохозяйственной техникой, техническому обслуживанию и ремонту оборудования, сварке, а также охране труда.
"Работодатели примут участие в разработке учебной программы, тестировании кандидатов и итоговой сертификации. По информации американских партнеров, интерес фермеров США к привлечению граждан Узбекистана для сезонных работ растет", - отмечается в сообщении.
Отбор и подготовка кандидатов начнутся после получения конкретных заявок от работодателей и утверждения критериев отбора. Условия приема и порядок подачи заявок будут опубликованы на официальных каналах агентства, добавили в пресс-службе.
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мировая экономика, сша, узбекистан
Мировая экономика, США, УЗБЕКИСТАН
Узбекистан подготовит к весне первую группу желающих работать в США
Агентство миграции Узбекистана подготовит к весне первую группу желающих работать в США
ТАШКЕНТ, 13 окт – ПРАЙМ. Агентство миграции при кабмине Узбекистана планирует подготовить к весне следующего года первую группу сограждан, желающих поехать на сезонные работы в сельском хозяйстве США, сообщает пресс-служба миграционного ведомства.
По данным пресс-службы, руководитель агентства Мухсинходжа Абдурахмонов провел онлайн-встречу с представителями американской компании Head Honchos.
"В ходе переговоров были согласованы практические шаги по подготовке наших соотечественников к сезонной работе в сельском хозяйстве США и их трудоустройству… Цель — подготовить первую группу к весеннему сельскохозяйственному сезону в США", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
По данным пресс-службы, для кандидатов будет разработана специальная учебная программа продолжительностью около 12 недель. Она будет включать практические занятия по английскому языку, управлению сельскохозяйственной техникой, техническому обслуживанию и ремонту оборудования, сварке, а также охране труда.
"Работодатели примут участие в разработке учебной программы, тестировании кандидатов и итоговой сертификации. По информации американских партнеров, интерес фермеров США к привлечению граждан Узбекистана для сезонных работ растет", - отмечается в сообщении.
Отбор и подготовка кандидатов начнутся после получения конкретных заявок от работодателей и утверждения критериев отбора. Условия приема и порядок подачи заявок будут опубликованы на официальных каналах агентства, добавили в пресс-службе.