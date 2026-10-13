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Узбекистан подготовит к весне первую группу желающих работать в США

Узбекистан подготовит к весне первую группу желающих работать в США - 13.10.2026, ПРАЙМ

Узбекистан подготовит к весне первую группу желающих работать в США

Агентство миграции при кабмине Узбекистана планирует подготовить к весне следующего года первую группу сограждан, желающих поехать на сезонные работы в сельском | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T09:31+0300

2026-10-13T09:31+0300

2026-10-13T09:31+0300

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ТАШКЕНТ, 13 окт – ПРАЙМ. Агентство миграции при кабмине Узбекистана планирует подготовить к весне следующего года первую группу сограждан, желающих поехать на сезонные работы в сельском хозяйстве США, сообщает пресс-служба миграционного ведомства. По данным пресс-службы, руководитель агентства Мухсинходжа Абдурахмонов провел онлайн-встречу с представителями американской компании Head Honchos. "В ходе переговоров были согласованы практические шаги по подготовке наших соотечественников к сезонной работе в сельском хозяйстве США и их трудоустройству… Цель — подготовить первую группу к весеннему сельскохозяйственному сезону в США", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства. По данным пресс-службы, для кандидатов будет разработана специальная учебная программа продолжительностью около 12 недель. Она будет включать практические занятия по английскому языку, управлению сельскохозяйственной техникой, техническому обслуживанию и ремонту оборудования, сварке, а также охране труда. "Работодатели примут участие в разработке учебной программы, тестировании кандидатов и итоговой сертификации. По информации американских партнеров, интерес фермеров США к привлечению граждан Узбекистана для сезонных работ растет", - отмечается в сообщении. Отбор и подготовка кандидатов начнутся после получения конкретных заявок от работодателей и утверждения критериев отбора. Условия приема и порядок подачи заявок будут опубликованы на официальных каналах агентства, добавили в пресс-службе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, сша, узбекистан