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"Рынок все порешает": аналитик рассказал о проблемах в энергетике в Венгрии - 13.10.2026, ПРАЙМ
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"Рынок все порешает": аналитик рассказал о проблемах в энергетике в Венгрии
"Рынок все порешает": аналитик рассказал о проблемах в энергетике в Венгрии - 13.10.2026, ПРАЙМ
"Рынок все порешает": аналитик рассказал о проблемах в энергетике в Венгрии
Нынешние власти Венгрии хотят переложить на следующее правительство страны проблемы, которые возникнут из-за отказа от сотрудничества с Россией в энергетике,... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T15:36+0300
2026-10-13T15:42+0300
газ
мировая экономика
венгрия
брюссель
ес
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Нынешние власти Венгрии хотят переложить на следующее правительство страны проблемы, которые возникнут из-за отказа от сотрудничества с Россией в энергетике, заявил РИА Новости внешнеполитический обозреватель газеты Demokrata Габор Штир. По его оценке, суть курса Венгрии при премьере Петере Мадьяре - следование требованиям Евросоюза. Брюссель в том числе настаивает на полном отказе от сотрудничества с Россией, в частности, в энергетике, отметил он. "Есть такая проблема - откуда газ будет? ... Полагаю, они (власти Венгрии - ред.) думают: "О, это следующее правительство решит потом. И рынок все порешает". Но кто будет платить? Я", - сказал Штир. В сентябре министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань заявил, что страна готова выполнить требование Евросоюза о полном запрете поставок российских энергоносителей к октябрю 2027 года. Совет ЕС ранее утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ - с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года - по долгосрочным.
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газ, мировая экономика, венгрия, брюссель, ес
Газ, Мировая экономика, ВЕНГРИЯ, Брюссель, ЕС
15:36 13.10.2026 (обновлено: 15:42 13.10.2026)
 
"Рынок все порешает": аналитик рассказал о проблемах в энергетике в Венгрии

Штир: власти Венгрии хотят переложить на следующее правительство проблемы в энергетике

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Нынешние власти Венгрии хотят переложить на следующее правительство страны проблемы, которые возникнут из-за отказа от сотрудничества с Россией в энергетике, заявил РИА Новости внешнеполитический обозреватель газеты Demokrata Габор Штир.
По его оценке, суть курса Венгрии при премьере Петере Мадьяре - следование требованиям Евросоюза. Брюссель в том числе настаивает на полном отказе от сотрудничества с Россией, в частности, в энергетике, отметил он.
"Есть такая проблема - откуда газ будет? ... Полагаю, они (власти Венгрии - ред.) думают: "О, это следующее правительство решит потом. И рынок все порешает". Но кто будет платить? Я", - сказал Штир.
В сентябре министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань заявил, что страна готова выполнить требование Евросоюза о полном запрете поставок российских энергоносителей к октябрю 2027 года.
Совет ЕС ранее утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ - с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года - по долгосрочным.
 
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