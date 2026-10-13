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Visa получила разрешение на подготовку к выходу на китайский рынок - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Visa получила разрешение на подготовку к выходу на китайский рынок
Visa получила разрешение на подготовку к выходу на китайский рынок - 13.10.2026, ПРАЙМ
Visa получила разрешение на подготовку к выходу на китайский рынок
Visa, одна из двух крупнейших в мире компаний по обслуживанию банковских карт, получила разрешение от центробанка Китая на подготовку к выходу на китайский... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T10:35+0300
2026-10-13T10:35+0300
финансы
банки
китай
visa
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Visa, одна из двух крупнейших в мире компаний по обслуживанию банковских карт, получила разрешение от центробанка Китая на подготовку к выходу на китайский рынок платежных услуг, следует из пресс-релиза компании. "Visa... сегодня объявила о получении одобрения от Народного банка Китая... что позволяет компании начать официальную подготовку к созданию в Китае внутреннего клирингового учреждения для обработки банковских карт", - говорится в сообщении. По словам генерального директора Visa Райана Мак-Инерни (Ryan McInerney), компания активно участвует в развитии динамичного платежного рынка Китая на протяжении более чем 40 лет. Visa намерена предпринять все необходимые шаги в соответствии с требованиями регулятора, чтобы начать операционную деятельность в стране, добавляет он. Как отмечается в релизе, Visa продолжит работу, чтобы завершить необходимые процедуры и начать клиринг банковских карт в Китае. Visa - глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
192
40
финансы, банки, китай, visa
Финансы, Банки, КИТАЙ, Visa
10:35 13.10.2026
 
Visa получила разрешение на подготовку к выходу на китайский рынок

Visa получила разрешение на подготовку к выходу на китайский рынок платежных услуг

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Visa, одна из двух крупнейших в мире компаний по обслуживанию банковских карт, получила разрешение от центробанка Китая на подготовку к выходу на китайский рынок платежных услуг, следует из пресс-релиза компании.
"Visa... сегодня объявила о получении одобрения от Народного банка Китая... что позволяет компании начать официальную подготовку к созданию в Китае внутреннего клирингового учреждения для обработки банковских карт", - говорится в сообщении.
По словам генерального директора Visa Райана Мак-Инерни (Ryan McInerney), компания активно участвует в развитии динамичного платежного рынка Китая на протяжении более чем 40 лет. Visa намерена предпринять все необходимые шаги в соответствии с требованиями регулятора, чтобы начать операционную деятельность в стране, добавляет он.
Как отмечается в релизе, Visa продолжит работу, чтобы завершить необходимые процедуры и начать клиринг банковских карт в Китае.
Visa - глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям.
 
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