https://1prime.ru/20261013/visa-874176434.html

Visa получила разрешение на подготовку к выходу на китайский рынок

Visa получила разрешение на подготовку к выходу на китайский рынок - 13.10.2026, ПРАЙМ

Visa получила разрешение на подготовку к выходу на китайский рынок

Visa, одна из двух крупнейших в мире компаний по обслуживанию банковских карт, получила разрешение от центробанка Китая на подготовку к выходу на китайский... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T10:35+0300

2026-10-13T10:35+0300

2026-10-13T10:35+0300

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Visa, одна из двух крупнейших в мире компаний по обслуживанию банковских карт, получила разрешение от центробанка Китая на подготовку к выходу на китайский рынок платежных услуг, следует из пресс-релиза компании. "Visa... сегодня объявила о получении одобрения от Народного банка Китая... что позволяет компании начать официальную подготовку к созданию в Китае внутреннего клирингового учреждения для обработки банковских карт", - говорится в сообщении. По словам генерального директора Visa Райана Мак-Инерни (Ryan McInerney), компания активно участвует в развитии динамичного платежного рынка Китая на протяжении более чем 40 лет. Visa намерена предпринять все необходимые шаги в соответствии с требованиями регулятора, чтобы начать операционную деятельность в стране, добавляет он. Как отмечается в релизе, Visa продолжит работу, чтобы завершить необходимые процедуры и начать клиринг банковских карт в Китае. Visa - глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, китай, visa