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В Эстонии предложили построить АЭС - 13.10.2026, ПРАЙМ
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В Эстонии предложили построить АЭС
В Эстонии предложили построить АЭС - 13.10.2026, ПРАЙМ
В Эстонии предложили построить АЭС
Вице-мэр Таллина Кристьян Ярван предложил министерству энергетики в Эстонии построить атомную электростанцию, чтобы снизить расходы на коммунальные услуги,... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T21:58+0300
2026-10-13T22:06+0300
мировая экономика
эстония
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Вице-мэр Таллина Кристьян Ярван предложил министерству энергетики в Эстонии построить атомную электростанцию, чтобы снизить расходы на коммунальные услуги, сообщает новостное агентство республики "Postimees". Уточняется, что Ярван уже направил письмо министру энергетики и окружающей среды Эстонии с просьбой о встрече для обсуждения строительства станции. "Вице-мэр Кристьян Ярван хочет обсудить с министром строительство 50-мегаваттной атомной теплоцентрали для централизованного теплоснабжения", - приводит агентство слова Ярвана. При этом отмечается, что строительство атомной электростанции не входит в планы города, а источник финансирования проекта пока не определен. По словам Ярвана, стоимость одного атомного реактора составляет 100 миллионов евро. "По оценке Ярвана, себестоимость тепла, производимого небольшой атомной теплоцентралью, могла бы составить около 40 евро за мегаватт-час, то есть почти вдвое меньше нынешней цены на централизованное отопление в Таллине", - говорится в сообщении. Ранее экс-депутат рижской думы Руслан Панкратов рассказывал РИА Новости, что коммунальные платежи увеличились после отказа прибалтийских властей от энергоресурсов из России. О росте цен за коммунальные услуги также рассказывал бывший депутат Рижской думы Алексей Росликов. Он говорил, что некоторые латвийские пенсионеры вынуждены экономить на еде, чтобы оплатить коммунальные услуги.
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мировая экономика, эстония
Мировая экономика, ЭСТОНИЯ
21:58 13.10.2026 (обновлено: 22:06 13.10.2026)
 
В Эстонии предложили построить АЭС

Вице-мэр Таллина Ярван предложил министерству энергетики Эстонии построить АЭС

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Вице-мэр Таллина Кристьян Ярван предложил министерству энергетики в Эстонии построить атомную электростанцию, чтобы снизить расходы на коммунальные услуги, сообщает новостное агентство республики "Postimees".
Уточняется, что Ярван уже направил письмо министру энергетики и окружающей среды Эстонии с просьбой о встрече для обсуждения строительства станции.
"Вице-мэр Кристьян Ярван хочет обсудить с министром строительство 50-мегаваттной атомной теплоцентрали для централизованного теплоснабжения", - приводит агентство слова Ярвана.
При этом отмечается, что строительство атомной электростанции не входит в планы города, а источник финансирования проекта пока не определен. По словам Ярвана, стоимость одного атомного реактора составляет 100 миллионов евро.
"По оценке Ярвана, себестоимость тепла, производимого небольшой атомной теплоцентралью, могла бы составить около 40 евро за мегаватт-час, то есть почти вдвое меньше нынешней цены на централизованное отопление в Таллине", - говорится в сообщении.
Ранее экс-депутат рижской думы Руслан Панкратов рассказывал РИА Новости, что коммунальные платежи увеличились после отказа прибалтийских властей от энергоресурсов из России. О росте цен за коммунальные услуги также рассказывал бывший депутат Рижской думы Алексей Росликов.
Он говорил, что некоторые латвийские пенсионеры вынуждены экономить на еде, чтобы оплатить коммунальные услуги.
 
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