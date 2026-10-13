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Ленинградский вокзал в Москве готов к приему ВСМ

Ленинградский вокзал в Москве готов к приему ВСМ - 13.10.2026, ПРАЙМ

Ленинградский вокзал в Москве готов к приему ВСМ

Ленинградский вокзал в Москве готов к приему высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), сообщил министр транспорта России Андрей Никитин. | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T14:20+0300

2026-10-13T14:20+0300

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Ленинградский вокзал в Москве готов к приему высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), сообщил министр транспорта России Андрей Никитин. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Никитиным. Обсуждалась реализация основных проектов транспортного комплекса, повышение комфорта и доступности перевозок, а также подготовка специалистов для отрасли. "Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите доложить о ключевых проектах транспортного комплекса текущего года. Наверное, самый яркий проект Москвы – это реконструкция Ленинградского вокзала. В три раза увеличилось количество посадочных мест, вокзал готов к приему ВСМ", - сообщил Никитин. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.

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