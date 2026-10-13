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Ленинградский вокзал в Москве готов к приему ВСМ
Ленинградский вокзал в Москве готов к приему ВСМ - 13.10.2026, ПРАЙМ
Ленинградский вокзал в Москве готов к приему ВСМ
Ленинградский вокзал в Москве готов к приему высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), сообщил министр транспорта России Андрей Никитин. | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T14:20+0300
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Ленинградский вокзал в Москве готов к приему высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), сообщил министр транспорта России Андрей Никитин.
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Никитиным. Обсуждалась реализация основных проектов транспортного комплекса, повышение комфорта и доступности перевозок, а также подготовка специалистов для отрасли.
"Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите доложить о ключевых проектах транспортного комплекса текущего года. Наверное, самый яркий проект Москвы – это реконструкция Ленинградского вокзала. В три раза увеличилось количество посадочных мест, вокзал готов к приему ВСМ", - сообщил Никитин.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
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Ленинградский вокзал в Москве готов к приему ВСМ
Министр транспорта Никитин: Ленинградский вокзал в Москве готов к приему ВСМ
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Ленинградский вокзал в Москве готов к приему высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), сообщил министр транспорта России Андрей Никитин.
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Никитиным. Обсуждалась реализация основных проектов транспортного комплекса, повышение комфорта и доступности перевозок, а также подготовка специалистов для отрасли.
"Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите доложить о ключевых проектах транспортного комплекса текущего года. Наверное, самый яркий проект Москвы – это реконструкция Ленинградского вокзала. В три раза увеличилось количество посадочных мест, вокзал готов к приему ВСМ", - сообщил Никитин.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.