https://1prime.ru/20261013/volodin-874191495.html
Володин призвал делать все для повышения эффективности бюджетного рубля
Володин призвал делать все для повышения эффективности бюджетного рубля - 13.10.2026, ПРАЙМ
Володин призвал делать все для повышения эффективности бюджетного рубля
Надо делать все для повышения эффективности бюджетного рубля, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T15:18+0300
2026-10-13T15:18+0300
2026-10-13T15:18+0300
финансы
банки
вячеслав володин
госдума
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874191495.jpg?1791893906
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Надо делать все для повышения эффективности бюджетного рубля, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Думаю, что министерство финансов согласится, что нам надо делать все для повышения эффективности бюджетного рубля. Это один из ресурсов, которые, совершенно очевидно, есть и должны быть задействованы", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Госдума ранее во вторник приняла закон об исполнении федерального бюджета за 2025 год.
Председатель Госдумы отметил важность обеспечения прямого действия изменений норм закона.
"Мы передаем полномочия, а дальше этими полномочиями по-разному пользуются", - добавил Володин.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, вячеслав володин, госдума
Финансы, Банки, Вячеслав Володин, Госдума
Володин призвал делать все для повышения эффективности бюджетного рубля
Володин: надо делать все для повышения эффективности бюджетного рубля
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Надо делать все для повышения эффективности бюджетного рубля, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Думаю, что министерство финансов согласится, что нам надо делать все для повышения эффективности бюджетного рубля. Это один из ресурсов, которые, совершенно очевидно, есть и должны быть задействованы", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Госдума ранее во вторник приняла закон об исполнении федерального бюджета за 2025 год.
Председатель Госдумы отметил важность обеспечения прямого действия изменений норм закона.
"Мы передаем полномочия, а дальше этими полномочиями по-разному пользуются", - добавил Володин.