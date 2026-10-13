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Володин призвал делать все для повышения эффективности бюджетного рубля

Володин призвал делать все для повышения эффективности бюджетного рубля - 13.10.2026, ПРАЙМ

Володин призвал делать все для повышения эффективности бюджетного рубля

Надо делать все для повышения эффективности бюджетного рубля, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T15:18+0300

2026-10-13T15:18+0300

2026-10-13T15:18+0300

финансы

банки

вячеслав володин

госдума

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Надо делать все для повышения эффективности бюджетного рубля, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Думаю, что министерство финансов согласится, что нам надо делать все для повышения эффективности бюджетного рубля. Это один из ресурсов, которые, совершенно очевидно, есть и должны быть задействованы", - сказал Володин в ходе пленарного заседания. Госдума ранее во вторник приняла закон об исполнении федерального бюджета за 2025 год. Председатель Госдумы отметил важность обеспечения прямого действия изменений норм закона. "Мы передаем полномочия, а дальше этими полномочиями по-разному пользуются", - добавил Володин.

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финансы, банки, вячеслав володин, госдума