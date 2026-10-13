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Володин призвал делать все для повышения эффективности бюджетного рубля - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Володин призвал делать все для повышения эффективности бюджетного рубля
Володин призвал делать все для повышения эффективности бюджетного рубля - 13.10.2026, ПРАЙМ
Володин призвал делать все для повышения эффективности бюджетного рубля
Надо делать все для повышения эффективности бюджетного рубля, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T15:18+0300
2026-10-13T15:18+0300
финансы
банки
вячеслав володин
госдума
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874191495.jpg?1791893906
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Надо делать все для повышения эффективности бюджетного рубля, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Думаю, что министерство финансов согласится, что нам надо делать все для повышения эффективности бюджетного рубля. Это один из ресурсов, которые, совершенно очевидно, есть и должны быть задействованы", - сказал Володин в ходе пленарного заседания. Госдума ранее во вторник приняла закон об исполнении федерального бюджета за 2025 год. Председатель Госдумы отметил важность обеспечения прямого действия изменений норм закона. "Мы передаем полномочия, а дальше этими полномочиями по-разному пользуются", - добавил Володин.
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40
192
40
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финансы, банки, вячеслав володин, госдума
Финансы, Банки, Вячеслав Володин, Госдума
15:18 13.10.2026
 
Володин призвал делать все для повышения эффективности бюджетного рубля

Володин: надо делать все для повышения эффективности бюджетного рубля

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Надо делать все для повышения эффективности бюджетного рубля, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Думаю, что министерство финансов согласится, что нам надо делать все для повышения эффективности бюджетного рубля. Это один из ресурсов, которые, совершенно очевидно, есть и должны быть задействованы", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Госдума ранее во вторник приняла закон об исполнении федерального бюджета за 2025 год.
Председатель Госдумы отметил важность обеспечения прямого действия изменений норм закона.
"Мы передаем полномочия, а дальше этими полномочиями по-разному пользуются", - добавил Володин.
 
ФинансыБанкиВячеслав ВолодинГосдума
 
 
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