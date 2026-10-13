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Выдачи семейной ипотеки в России могут упасть на треть

Выдачи семейной ипотеки в России могут упасть на треть - 13.10.2026, ПРАЙМ

Выдачи семейной ипотеки в России могут упасть на треть

Выдачи семейной ипотеки в России после обновления условий программы могут упасть на треть, до 20 тысяч кредитов в месяц, рассказал руководитель ЕРЗ Кирилл... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T12:58+0300

2026-10-13T12:58+0300

2026-10-13T12:58+0300

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Выдачи семейной ипотеки в России после обновления условий программы могут упасть на треть, до 20 тысяч кредитов в месяц, рассказал руководитель ЕРЗ Кирилл Холопик на заседании комиссии РСПП по жилищной политике и сохранению объектов культурного наследия. По его словам, за последние три года, с 2024 по 2026 год, в среднем банки выдавали чуть выше 30 тысяч кредитов по семейной ипотеке в месяц. "У нас есть предположение, что после введения новых условий этот показатель упадет как минимум на одну треть, то есть примерно на 20-22 тысячи выдач в месяц", – предположил Холопик. Что касается выдач ипотеки по ДДУ, то, по оценке ЕРЗ, за девять месяцев 2026 года этот показатель достиг 1,64 триллиона рублей. К концу года он, скорее всего, дойдет до 2 триллионов рублей с учетом ожидаемого спада в последние три месяца против 2,64 триллионов рублей за весь 2025 года, спрогнозировал руководитель ЕРЗ. "Вчерашний мой разговор с целым рядом директоров (строительных компаний - ред.) показывает, что сильное падение спроса уже ощущается", – добавил он.

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недвижимость, бизнес, банки, рспп