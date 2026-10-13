https://1prime.ru/20261013/vydacha-874182258.html
Выдачи семейной ипотеки в России могут упасть на треть
Выдачи семейной ипотеки в России могут упасть на треть - 13.10.2026, ПРАЙМ
Выдачи семейной ипотеки в России могут упасть на треть
Выдачи семейной ипотеки в России после обновления условий программы могут упасть на треть, до 20 тысяч кредитов в месяц, рассказал руководитель ЕРЗ Кирилл... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T12:58+0300
2026-10-13T12:58+0300
2026-10-13T12:58+0300
недвижимость
бизнес
банки
рспп
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874182258.jpg?1791885513
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Выдачи семейной ипотеки в России после обновления условий программы могут упасть на треть, до 20 тысяч кредитов в месяц, рассказал руководитель ЕРЗ Кирилл Холопик на заседании комиссии РСПП по жилищной политике и сохранению объектов культурного наследия.
По его словам, за последние три года, с 2024 по 2026 год, в среднем банки выдавали чуть выше 30 тысяч кредитов по семейной ипотеке в месяц.
"У нас есть предположение, что после введения новых условий этот показатель упадет как минимум на одну треть, то есть примерно на 20-22 тысячи выдач в месяц", – предположил Холопик.
Что касается выдач ипотеки по ДДУ, то, по оценке ЕРЗ, за девять месяцев 2026 года этот показатель достиг 1,64 триллиона рублей. К концу года он, скорее всего, дойдет до 2 триллионов рублей с учетом ожидаемого спада в последние три месяца против 2,64 триллионов рублей за весь 2025 года, спрогнозировал руководитель ЕРЗ. "Вчерашний мой разговор с целым рядом директоров (строительных компаний - ред.) показывает, что сильное падение спроса уже ощущается", – добавил он.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость, бизнес, банки, рспп
Недвижимость, Бизнес, Банки, РСПП
Выдачи семейной ипотеки в России могут упасть на треть
Глава ЕРЗ Холопик: выдачи семейной ипотеки после обновления условий могут упасть на треть
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Выдачи семейной ипотеки в России после обновления условий программы могут упасть на треть, до 20 тысяч кредитов в месяц, рассказал руководитель ЕРЗ Кирилл Холопик на заседании комиссии РСПП по жилищной политике и сохранению объектов культурного наследия.
По его словам, за последние три года, с 2024 по 2026 год, в среднем банки выдавали чуть выше 30 тысяч кредитов по семейной ипотеке в месяц.
"У нас есть предположение, что после введения новых условий этот показатель упадет как минимум на одну треть, то есть примерно на 20-22 тысячи выдач в месяц", – предположил Холопик.
Что касается выдач ипотеки по ДДУ, то, по оценке ЕРЗ, за девять месяцев 2026 года этот показатель достиг 1,64 триллиона рублей. К концу года он, скорее всего, дойдет до 2 триллионов рублей с учетом ожидаемого спада в последние три месяца против 2,64 триллионов рублей за весь 2025 года, спрогнозировал руководитель ЕРЗ. "Вчерашний мой разговор с целым рядом директоров (строительных компаний - ред.) показывает, что сильное падение спроса уже ощущается", – добавил он.