https://1prime.ru/20261013/x5-874196399.html
X5 разместит биржевые облигации на 15 млрд рублей
X5 разместит биржевые облигации на 15 млрд рублей - 13.10.2026, ПРАЙМ
X5 разместит биржевые облигации на 15 млрд рублей
Ритейлер X5 разместит биржевые облигации в объеме 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T17:05+0300
2026-10-13T17:05+0300
2026-10-13T17:05+0300
рынок
финансы
x5 retail group
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874196399.jpg?1791900324
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Ритейлер X5 разместит биржевые облигации в объеме 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Финальный ориентир ставки купонов составляет 14,4% годовых, что соответствует доходности к оферте 15,39% годовых.
Компания во вторник собирала заявки инвесторов на 10-летние облигации серии 003P-23 с офертой через год и ежемесячными купонами. Первоначально объем размещения планировался не менее 10 миллиардов рублей.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 19 октября. Эмитент ценных бумаг - ООО "ИКС 5 Финанс", поручитель - ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".
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рынок, финансы, x5 retail group
Рынок, Финансы, X5 Retail Group
X5 разместит биржевые облигации на 15 млрд рублей
Ритейлер X5 разместит биржевые облигации на 15 млрд рублей
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Ритейлер X5 разместит биржевые облигации в объеме 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Финальный ориентир ставки купонов составляет 14,4% годовых, что соответствует доходности к оферте 15,39% годовых.
Компания во вторник собирала заявки инвесторов на 10-летние облигации серии 003P-23 с офертой через год и ежемесячными купонами. Первоначально объем размещения планировался не менее 10 миллиардов рублей.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 19 октября. Эмитент ценных бумаг - ООО "ИКС 5 Финанс", поручитель - ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".