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X5 разместит биржевые облигации на 15 млрд рублей

X5 разместит биржевые облигации на 15 млрд рублей - 13.10.2026, ПРАЙМ

X5 разместит биржевые облигации на 15 млрд рублей

Ритейлер X5 разместит биржевые облигации в объеме 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T17:05+0300

2026-10-13T17:05+0300

2026-10-13T17:05+0300

рынок

финансы

x5 retail group

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Ритейлер X5 разместит биржевые облигации в объеме 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов составляет 14,4% годовых, что соответствует доходности к оферте 15,39% годовых. Компания во вторник собирала заявки инвесторов на 10-летние облигации серии 003P-23 с офертой через год и ежемесячными купонами. Первоначально объем размещения планировался не менее 10 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 19 октября. Эмитент ценных бумаг - ООО "ИКС 5 Финанс", поручитель - ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, финансы, x5 retail group