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Курс юаня с начала торгов снижается до 12,50 рубля
Курс юаня с начала торгов снижается до 12,50 рубля - 13.10.2026, ПРАЙМ
Курс юаня с начала торгов снижается до 12,50 рубля
Курс китайской валюты с началом торгов вторника символически снижается, следует из данных Московской биржи. | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T09:38+0300
2026-10-13T09:38+0300
2026-10-13T09:38+0300
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты с началом торгов вторника символически снижается, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" по состоянию на 9.01 мск опускается на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 12,50 рубля. Московская биржа с 14 сентября перенесла начало основной торговой сессии на валютном рынке на 9.00 с 10.00 мск.
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рынок, торги, юань, рубль, биржевые торги, мосбиржа
Рынок, Торги, юань, рубль, биржевые торги, Мосбиржа
Курс юаня с начала торгов снижается до 12,50 рубля
Курс юаня на Московской бирже снизился на 1 копейку, до 12,50 рубля