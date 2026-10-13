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ЦБ хочет завершить затянувшийся эпизод высокой инфляции, заявил Заботкин
ЦБ хочет завершить затянувшийся эпизод высокой инфляции, заявил Заботкин - 13.10.2026, ПРАЙМ
ЦБ хочет завершить затянувшийся эпизод высокой инфляции, заявил Заботкин
Банк России стремится к тому, чтобы завершить затянувшийся эпизод высокой инфляции, заявил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин. | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T17:10+0300
2026-10-13T17:10+0300
2026-10-13T17:10+0300
россия
финансы
алексей заботкин
госдума
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Банк России стремится к тому, чтобы завершить затянувшийся эпизод высокой инфляции, заявил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин. "Банк России стремится к тому, чтобы завершить данный уже затянувшийся эпизод высокой инфляции", - сказал он, выступая в Госдуме на заседании рабочей группы по рассмотрению проекта основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027-2029 годы.
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россия, финансы, алексей заботкин, госдума
РОССИЯ, Финансы, Алексей Заботкин, Госдума
ЦБ хочет завершить затянувшийся эпизод высокой инфляции, заявил Заботкин
Зампред ЦБ Заботкин: ЦБ стремится завершить затянувшийся эпизод высокой инфляции
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Банк России стремится к тому, чтобы завершить затянувшийся эпизод высокой инфляции, заявил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин.
"Банк России стремится к тому, чтобы завершить данный уже затянувшийся эпизод высокой инфляции", - сказал он, выступая в Госдуме на заседании рабочей группы по рассмотрению проекта основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027-2029 годы.