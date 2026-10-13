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ЦБ хочет завершить затянувшийся эпизод высокой инфляции, заявил Заботкин

ЦБ хочет завершить затянувшийся эпизод высокой инфляции, заявил Заботкин - 13.10.2026, ПРАЙМ

ЦБ хочет завершить затянувшийся эпизод высокой инфляции, заявил Заботкин

Банк России стремится к тому, чтобы завершить затянувшийся эпизод высокой инфляции, заявил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин. | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T17:10+0300

2026-10-13T17:10+0300

2026-10-13T17:10+0300

россия

финансы

алексей заботкин

госдума

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Банк России стремится к тому, чтобы завершить затянувшийся эпизод высокой инфляции, заявил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин. "Банк России стремится к тому, чтобы завершить данный уже затянувшийся эпизод высокой инфляции", - сказал он, выступая в Госдуме на заседании рабочей группы по рассмотрению проекта основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027-2029 годы.

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россия, финансы, алексей заботкин, госдума