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Захарова: Россия никогда не закрывалась от диалога по продовольствию - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Захарова: Россия никогда не закрывалась от диалога по продовольствию
Захарова: Россия никогда не закрывалась от диалога по продовольствию - 13.10.2026, ПРАЙМ
Захарова: Россия никогда не закрывалась от диалога по продовольствию
Россия никогда не закрывалась от предметного диалога по содействию глобальной продовольственной безопасности, заявила официальный представитель МИД России Мария | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T18:03+0300
2026-10-13T18:03+0300
россия
мировая экономика
мария захарова
мид рф
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Россия никогда не закрывалась от предметного диалога по содействию глобальной продовольственной безопасности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя угрозы со стороны киевского режима гражданскому судоходству и глобальной продовольственной безопасности. "Наши друзья и партнеры из стран Мирового большинства знают, что Россия никогда не закрывалась и не закрывается от предметного диалога по содействию глобальной продовольственной безопасности", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.
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россия, мировая экономика, мария захарова, мид рф
РОССИЯ, Мировая экономика, Мария Захарова, МИД РФ
18:03 13.10.2026
 
Захарова: Россия никогда не закрывалась от диалога по продовольствию

МИД РФ: Россия готова обсуждать глобальную продовольственную безопасность

© РИА Новости . Евгения Новоженина Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
 Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2026
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Россия никогда не закрывалась от предметного диалога по содействию глобальной продовольственной безопасности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя угрозы со стороны киевского режима гражданскому судоходству и глобальной продовольственной безопасности.
"Наши друзья и партнеры из стран Мирового большинства знают, что Россия никогда не закрывалась и не закрывается от предметного диалога по содействию глобальной продовольственной безопасности", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.
 
РОССИЯМировая экономикаМария ЗахароваМИД РФ
 
 
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