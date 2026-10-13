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Захарова: Россия никогда не закрывалась от диалога по продовольствию
Захарова: Россия никогда не закрывалась от диалога по продовольствию - 13.10.2026, ПРАЙМ
Захарова: Россия никогда не закрывалась от диалога по продовольствию
Россия никогда не закрывалась от предметного диалога по содействию глобальной продовольственной безопасности, заявила официальный представитель МИД России Мария | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T18:03+0300
2026-10-13T18:03+0300
2026-10-13T18:03+0300
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мария захарова
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Россия никогда не закрывалась от предметного диалога по содействию глобальной продовольственной безопасности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя угрозы со стороны киевского режима гражданскому судоходству и глобальной продовольственной безопасности. "Наши друзья и партнеры из стран Мирового большинства знают, что Россия никогда не закрывалась и не закрывается от предметного диалога по содействию глобальной продовольственной безопасности", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.
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россия, мировая экономика, мария захарова, мид рф
РОССИЯ, Мировая экономика, Мария Захарова, МИД РФ
Захарова: Россия никогда не закрывалась от диалога по продовольствию
МИД РФ: Россия готова обсуждать глобальную продовольственную безопасность
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Россия никогда не закрывалась от предметного диалога по содействию глобальной продовольственной безопасности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя угрозы со стороны киевского режима гражданскому судоходству и глобальной продовольственной безопасности.
"Наши друзья и партнеры из стран Мирового большинства знают, что Россия никогда не закрывалась и не закрывается от предметного диалога по содействию глобальной продовольственной безопасности", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.