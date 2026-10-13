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В МИД РФ призвали не преувеличивать долю Украины на продовольственном рынке
В МИД РФ призвали не преувеличивать долю Украины на продовольственном рынке - 13.10.2026, ПРАЙМ
В МИД РФ призвали не преувеличивать долю Украины на продовольственном рынке
Россия является важнейшим участником глобального продовольственного рынка, а вот долю Украины на нем не стоит преувеличивать, заявила официальный представитель... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T18:44+0300
2026-10-13T18:44+0300
2026-10-13T18:44+0300
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Россия является важнейшим участником глобального продовольственного рынка, а вот долю Украины на нем не стоит преувеличивать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Россия является ответственным и, без всякого преувеличения, важнейшим участником глобального продовольственного рынка. А вот долю Украины на нем преувеличивать не стоит", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства. В качестве примера она отметила тот факт, что по пшенице Россия занимает в мировом экспорте порядка 26%, в то время как Украина – лишь 6%, по ячменю – 20% против 5%. К тому же до 70% украинской сельхозпродукции идет на рынки далеко не бедных стран, прежде всего в ЕС и другие страны Запада. "Все это следует держать в уме каждый раз, когда западные политики пытаются убедить мир, будто от украинского агроэкспорта зависит судьба беднейших стран мира", - подчеркнула дипломат.
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россия, украина, запад, мария захарова, мид рф, ес
РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, Мария Захарова, МИД РФ, ЕС
В МИД РФ призвали не преувеличивать долю Украины на продовольственном рынке
Захарова: Россия является важнейшим участником глобального продовольственного рынка
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Россия является важнейшим участником глобального продовольственного рынка, а вот долю Украины на нем не стоит преувеличивать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия является ответственным и, без всякого преувеличения, важнейшим участником глобального продовольственного рынка. А вот долю Украины на нем преувеличивать не стоит", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
В качестве примера она отметила тот факт, что по пшенице Россия занимает в мировом экспорте порядка 26%, в то время как Украина – лишь 6%, по ячменю – 20% против 5%. К тому же до 70% украинской сельхозпродукции идет на рынки далеко не бедных стран, прежде всего в ЕС и другие страны Запада.
"Все это следует держать в уме каждый раз, когда западные политики пытаются убедить мир, будто от украинского агроэкспорта зависит судьба беднейших стран мира", - подчеркнула дипломат.