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Зампред ЦБ рассказал о колебаниях курса рубля в 2027 году

Зампред ЦБ рассказал о колебаниях курса рубля в 2027 году - 13.10.2026, ПРАЙМ

Зампред ЦБ рассказал о колебаниях курса рубля в 2027 году

Диапазон колебания курса рубля в 2027 году будет несколько выше, чем это было в течение предыдущих 1,5 лет, на фоне понижения базовой цены нефти до 50 долларов... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T18:05+0300

2026-10-13T18:05+0300

2026-10-13T18:05+0300

рынок

россия

алексей заботкин

госдума

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Диапазон колебания курса рубля в 2027 году будет несколько выше, чем это было в течение предыдущих 1,5 лет, на фоне понижения базовой цены нефти до 50 долларов за баррель, заявил заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин в Госдуме на заседании рабочей группы по рассмотрению проекта основных направлений денежно-кредитной политики на 2027-2029 годы. Отвечая на вопросы депутатов относительно курса рубля к доллару, он отметил, что курс будет таким, который согласуется с возвращением инфляции к цели вблизи 4%. "Какой именно при этом этому будет соответствовать курс, зависит от большого количества параметров, в первую очередь от внешних условий. В части цен на нефть влияние ограничивается действием бюджетного правила в силу того, что бюджетное правило демпфирует и в одну, и в другую сторону воздействие колебаний цен на нефть и на доходы бюджета, и на внутренний спрос, и в конечном счете на курс и на инфляцию", - рассказал Заботкин. Он напомнил, что цену отсечения по нефти, которая учитывается при расчете базовых доходов бюджета, со следующего года планируется снизить до 50 долларов за баррель с нынешних 59 долларов. "При прочих равных это будет означать, что тот диапазон, в котором колеблется курс из месяца в месяц, в следующем году, наверное, будет несколько выше находиться, чем это было в течение предыдущих полутора лет, когда базовая цена нефти находилась на уровне 60 долларов за баррель", - сказал Заботкин. Кабмин РФ в конце сентября внес в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы и пакет документов к нему, согласно которым предлагается установить цену отсечения на нефть в бюджетном правиле с 2027 года в 50 долларов за баррель с ее последующей ежегодной индексацией на 2% с 2031 года.

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рынок, россия, алексей заботкин, госдума