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Легкий откат после ралли - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Легкий откат после ралли
Легкий откат после ралли - 13.10.2026, ПРАЙМ
Легкий откат после ралли
Индекс Мосбиржи в понедельник просел на полпроцента и ушел под 2400 п. — это ограниченная коррекция после сильного ралли в пятницу вечером на фоне заключения... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T09:58+0300
2026-10-13T09:58+0300
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в понедельник просел на полпроцента и ушел под 2400 п. — это ограниченная коррекция после сильного ралли в пятницу вечером на фоне заключения дизельной сделки РФ и США. Риск-премия явно сжалась, а это предполагает дальнейший рост бумаг и всего бенчмарка — среднесрочный ориентир вверх в индексе на осень смещается на круглые 2500 п.В лидерах понедельника — акции ВК с +8%, курс взлетал на 135 рублей. Причина скачка — помощь пострадавшему Яндексу. Для активных трейдеров это фактор спекулятивной покупки бумаг ИТ-компании. Среднесрочно курс может направиться к 140 рублей, а долгосрочная оценка — 200 рублей.В аутсайдерах вчерашней сессии — бумаги НОВАТЭКа с -3%, курс слетел к 1060 рублей. Но есть нюанс: падение было лишь за счет дивотсечки, и цена просто очистилась на размер выплат. Такой разрыв бумаги могут закрыть достаточно быстро — в рамках октября и выше 1100 рублей. Долгосрочно там позитивно на фоне ралли цен газа на европейских хабах к 1000 за долларов тысячу кубов, и есть таргет акций на 1400 рублей.Рубль на прошлой неделе дешевел на фоне фактора Минфина — регулятор сильно нарастил покупки валюты на рынке, а на старте этой — резко укрепился на фоне сигналов деэскалации на внешнем контуре. Курс доллара вернулся под 84, евро откатил к 94, а юань просел до 12,5. Скорее сего, сильно ниже текущих пары не упадут — вероятен баланс спроса и предложения и боковик, а потом курсы могут сыграть и в локальный отскок.Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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Михаил Зельцер
https://img.cdn1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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бизнес, торги, мнения аналитиков, рынок, финансы, сша, михаил зельцер, новатэк, минфин, вк
Бизнес, Торги, Мнения аналитиков, Рынок, Финансы, США, Михаил Зельцер, Новатэк, Минфин, ВК
09:58 13.10.2026
 
Легкий откат после ралли

Эксперт Зельцер: риск-премия сжалась, ориентир по индексу — 2500 пунктов

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в понедельник просел на полпроцента и ушел под 2400 п. — это ограниченная коррекция после сильного ралли в пятницу вечером на фоне заключения дизельной сделки РФ и США. Риск-премия явно сжалась, а это предполагает дальнейший рост бумаг и всего бенчмарка — среднесрочный ориентир вверх в индексе на осень смещается на круглые 2500 п.
В лидерах понедельника — акции ВК с +8%, курс взлетал на 135 рублей. Причина скачка — помощь пострадавшему Яндексу. Для активных трейдеров это фактор спекулятивной покупки бумаг ИТ-компании. Среднесрочно курс может направиться к 140 рублей, а долгосрочная оценка — 200 рублей.
В аутсайдерах вчерашней сессии — бумаги НОВАТЭКа с -3%, курс слетел к 1060 рублей. Но есть нюанс: падение было лишь за счет дивотсечки, и цена просто очистилась на размер выплат. Такой разрыв бумаги могут закрыть достаточно быстро — в рамках октября и выше 1100 рублей. Долгосрочно там позитивно на фоне ралли цен газа на европейских хабах к 1000 за долларов тысячу кубов, и есть таргет акций на 1400 рублей.
Рубль на прошлой неделе дешевел на фоне фактора Минфина — регулятор сильно нарастил покупки валюты на рынке, а на старте этой — резко укрепился на фоне сигналов деэскалации на внешнем контуре. Курс доллара вернулся под 84, евро откатил к 94, а юань просел до 12,5. Скорее сего, сильно ниже текущих пары не упадут — вероятен баланс спроса и предложения и боковик, а потом курсы могут сыграть и в локальный отскок.

Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"

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