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Новый знак парковки для многодетных семей введут до конца года

Новый знак парковки для многодетных семей введут до конца года - 13.10.2026, ПРАЙМ

Новый знак парковки для многодетных семей введут до конца года

Изменения в правила дорожного движения (ПДД), которыми вводится новый дорожный знак, обозначающий место парковки для многодетных семей, будут внесены до конца... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T18:02+0300

2026-10-13T18:02+0300

2026-10-13T18:02+0300

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Изменения в правила дорожного движения (ПДД), которыми вводится новый дорожный знак, обозначающий место парковки для многодетных семей, будут внесены до конца 2026 года, сообщил Минтранс России. "До конца года будут подготовлены изменения в ПДД, предусматривающие новый дорожный знак парковки для многодетных семей. Его макет выбрали вместе с гражданами", - говорится в сообщении. В июле текущего года министерство провело опрос подписчиков своего канала на платформе "Макс", в котором они выбирали внешний вид нового дорожного знака из нескольких предложенных. Итоговый вариант был продемонстрирован Минтрансом на Международном фестивале молодежи в сентябре.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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