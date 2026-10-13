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Новый знак парковки для многодетных семей введут до конца года
Новый знак парковки для многодетных семей введут до конца года - 13.10.2026, ПРАЙМ
Новый знак парковки для многодетных семей введут до конца года
Изменения в правила дорожного движения (ПДД), которыми вводится новый дорожный знак, обозначающий место парковки для многодетных семей, будут внесены до конца... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T18:02+0300
2026-10-13T18:02+0300
2026-10-13T18:02+0300
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общество
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Изменения в правила дорожного движения (ПДД), которыми вводится новый дорожный знак, обозначающий место парковки для многодетных семей, будут внесены до конца 2026 года, сообщил Минтранс России.
"До конца года будут подготовлены изменения в ПДД, предусматривающие новый дорожный знак парковки для многодетных семей. Его макет выбрали вместе с гражданами", - говорится в сообщении.
В июле текущего года министерство провело опрос подписчиков своего канала на платформе "Макс", в котором они выбирали внешний вид нового дорожного знака из нескольких предложенных.
Итоговый вариант был продемонстрирован Минтрансом на Международном фестивале молодежи в сентябре.
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бизнес, россия, общество
Новый знак парковки для многодетных семей введут до конца года
Минтранс: новый знак парковки для многодетных семей введут до конца 2026 года
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Изменения в правила дорожного движения (ПДД), которыми вводится новый дорожный знак, обозначающий место парковки для многодетных семей, будут внесены до конца 2026 года, сообщил Минтранс России.
"До конца года будут подготовлены изменения в ПДД, предусматривающие новый дорожный знак парковки для многодетных семей. Его макет выбрали вместе с гражданами", - говорится в сообщении.
В июле текущего года министерство провело опрос подписчиков своего канала на платформе "Макс", в котором они выбирали внешний вид нового дорожного знака из нескольких предложенных.
Итоговый вариант был продемонстрирован Минтрансом на Международном фестивале молодежи в сентябре.