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"Абсолют банк" требует 1,7 миллиарда рублей с Гуршумова
"Абсолют банк" требует 1,7 миллиарда рублей с Гуршумова - 14.10.2026, ПРАЙМ
"Абсолют банк" требует 1,7 миллиарда рублей с Гуршумова
"Абсолют банк" в арбитражном суде Москвы требует взыскать около 1,7 миллиарда рублей с индивидуального предпринимателя Тамирлана Гуршумова и компаний... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T18:11+0300
2026-10-14T18:11+0300
2026-10-14T18:11+0300
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МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. "Абсолют банк" в арбитражном суде Москвы требует взыскать около 1,7 миллиарда рублей с индивидуального предпринимателя Тамирлана Гуршумова и компаний "Глобальная энергия" и "Кварта-Нова", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В иске заявлены требования о взыскании задолженности по девяти гарантиям, выданным с июля 2021 по февраль 2026 года, включая суммы возмещения, а также вознаграждения за платеж и за выдачу гарантий.
Исковое заявление поступило в суд 22 сентября и пока оставлено без движения из-за порока доверенности подписавшего его лица.
По данным сервиса "БИР-Аналитик", основной вид деятельности Гуршумова – "деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания". Он – гендиректор АО "Кварта-Нова", занимающегося строительством жилых и нежилых зданий. Основной вид деятельности АО "Глобальная энергия" - оптовая торговля нефтью.
"Абсолют банк" – крупный московский банк, основанный в 1993 году. По величине активов входит в топ-50 в российской банковской системе.
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финансы, банки, абсолют банк
Финансы, Банки, Абсолют банк
"Абсолют банк" требует 1,7 миллиарда рублей с Гуршумова
"Абсолют банк" требует 1,7 миллиарда рублей с бизнесмена Гуршумова
МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. "Абсолют банк" в арбитражном суде Москвы требует взыскать около 1,7 миллиарда рублей с индивидуального предпринимателя Тамирлана Гуршумова и компаний "Глобальная энергия" и "Кварта-Нова", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В иске заявлены требования о взыскании задолженности по девяти гарантиям, выданным с июля 2021 по февраль 2026 года, включая суммы возмещения, а также вознаграждения за платеж и за выдачу гарантий.
Исковое заявление поступило в суд 22 сентября и пока оставлено без движения из-за порока доверенности подписавшего его лица.
По данным сервиса "БИР-Аналитик", основной вид деятельности Гуршумова – "деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания". Он – гендиректор АО "Кварта-Нова", занимающегося строительством жилых и нежилых зданий. Основной вид деятельности АО "Глобальная энергия" - оптовая торговля нефтью.
"Абсолют банк" – крупный московский банк, основанный в 1993 году. По величине активов входит в топ-50 в российской банковской системе.