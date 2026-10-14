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"Абсолют банк" требует 1,7 миллиарда рублей с Гуршумова

"Абсолют банк" требует 1,7 миллиарда рублей с Гуршумова - 14.10.2026, ПРАЙМ

"Абсолют банк" требует 1,7 миллиарда рублей с Гуршумова

"Абсолют банк" в арбитражном суде Москвы требует взыскать около 1,7 миллиарда рублей с индивидуального предпринимателя Тамирлана Гуршумова и компаний... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T18:11+0300

2026-10-14T18:11+0300

2026-10-14T18:11+0300

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МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. "Абсолют банк" в арбитражном суде Москвы требует взыскать около 1,7 миллиарда рублей с индивидуального предпринимателя Тамирлана Гуршумова и компаний "Глобальная энергия" и "Кварта-Нова", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. В иске заявлены требования о взыскании задолженности по девяти гарантиям, выданным с июля 2021 по февраль 2026 года, включая суммы возмещения, а также вознаграждения за платеж и за выдачу гарантий. Исковое заявление поступило в суд 22 сентября и пока оставлено без движения из-за порока доверенности подписавшего его лица. По данным сервиса "БИР-Аналитик", основной вид деятельности Гуршумова – "деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания". Он – гендиректор АО "Кварта-Нова", занимающегося строительством жилых и нежилых зданий. Основной вид деятельности АО "Глобальная энергия" - оптовая торговля нефтью. "Абсолют банк" – крупный московский банк, основанный в 1993 году. По величине активов входит в топ-50 в российской банковской системе.

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