https://1prime.ru/20261014/adidas-874206777.html
Adidas зарегистрировал в России товарный знак до 2035 года
Adidas зарегистрировал в России товарный знак до 2035 года - 14.10.2026, ПРАЙМ
Adidas зарегистрировал в России товарный знак до 2035 года
Немецкий производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas зарегистрировал в России товарный знак сроком до 2035 года, следует из данных Роспатента, которые... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T01:41+0300
2026-10-14T01:41+0300
2026-10-14T01:41+0300
бизнес
россия
adidas
роспатент
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Немецкий производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas зарегистрировал в России товарный знак сроком до 2035 года, следует из данных Роспатента, которые изучило РИА Новости.
Согласно документу, компания в июле 2025 года подала заявку на регистрацию товарного знака в виде фирменного логотипа Adidas. В октябре 2026 года Роспатент принял положительное решение о его регистрации сроком до 2035 года.
Теперь компания может продавать в России одежду, обувь, головные уборы, сумки, ювелирные изделия, часы, наушники, а также оказывать услуги агентства по импорту и экспорту.
Компания Adidas AG, основанная в 1924 году Адольфом Дасслером, - один из мировых лидеров в производстве спортивной обуви, одежды и инвентаря. Работа магазинов и онлайн-торговля Adidas в России были приостановлены в марте 2022 года.
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бизнес, россия, adidas, роспатент
Бизнес, РОССИЯ, Adidas, Роспатент
Adidas зарегистрировал в России товарный знак до 2035 года
Роспатент зарегистрировал товарный знак Adidas в России сроком до 2035 года
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Немецкий производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas зарегистрировал в России товарный знак сроком до 2035 года, следует из данных Роспатента, которые изучило РИА Новости.
Согласно документу, компания в июле 2025 года подала заявку на регистрацию товарного знака в виде фирменного логотипа Adidas. В октябре 2026 года Роспатент принял положительное решение о его регистрации сроком до 2035 года.
Теперь компания может продавать в России одежду, обувь, головные уборы, сумки, ювелирные изделия, часы, наушники, а также оказывать услуги агентства по импорту и экспорту.
Компания Adidas AG, основанная в 1924 году Адольфом Дасслером, - один из мировых лидеров в производстве спортивной обуви, одежды и инвентаря. Работа магазинов и онлайн-торговля Adidas в России были приостановлены в марте 2022 года.