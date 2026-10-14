https://1prime.ru/20261014/adidas-874206777.html

Adidas зарегистрировал в России товарный знак до 2035 года

Adidas зарегистрировал в России товарный знак до 2035 года - 14.10.2026, ПРАЙМ

Adidas зарегистрировал в России товарный знак до 2035 года

Немецкий производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas зарегистрировал в России товарный знак сроком до 2035 года, следует из данных Роспатента, которые... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T01:41+0300

2026-10-14T01:41+0300

2026-10-14T01:41+0300

бизнес

россия

adidas

роспатент

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Немецкий производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas зарегистрировал в России товарный знак сроком до 2035 года, следует из данных Роспатента, которые изучило РИА Новости. Согласно документу, компания в июле 2025 года подала заявку на регистрацию товарного знака в виде фирменного логотипа Adidas. В октябре 2026 года Роспатент принял положительное решение о его регистрации сроком до 2035 года. Теперь компания может продавать в России одежду, обувь, головные уборы, сумки, ювелирные изделия, часы, наушники, а также оказывать услуги агентства по импорту и экспорту. Компания Adidas AG, основанная в 1924 году Адольфом Дасслером, - один из мировых лидеров в производстве спортивной обуви, одежды и инвентаря. Работа магазинов и онлайн-торговля Adidas в России были приостановлены в марте 2022 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, adidas, роспатент