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Запорожская АЭС 26 раз оставалась без внешнего электроснабжения
Запорожская АЭС 26 раз оставалась без внешнего электроснабжения - 14.10.2026, ПРАЙМ
Запорожская АЭС 26 раз оставалась без внешнего электроснабжения
Запорожская АЭС за время эскалации обстановки из-за ударов ВСУ 26 раз оставалась без внешнего электроснабжения, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T12:04+0300
2026-10-14T12:04+0300
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энергодар
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Запорожская АЭС за время эскалации обстановки из-за ударов ВСУ 26 раз оставалась без внешнего электроснабжения, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"За время эскалации Запорожская АЭС 26 раз оставалась без внешнего электроснабжения", - заявил Лихачев в среду в ходе отраслевого мероприятия "День информирования".
Он добавил, что работники ЗАЭС и все жители Энергодара - мужественные люди, настоящие герои, которые, несмотря на тяжелую обстановку, продолжают честно выполнять свой долг.
По его словам, в Энергодаре отремонтированы детские сады, школы, спортивно-оздоровительный комплекс, семейный центр и Свято-Богоявленский собор. Учебный год в сентябре начался в дистанционном формате - школьников и учителей обеспечили необходимой техникой, добавил глава "Росатома".
"Впереди сложный период, люди будут особенно нуждаться в помощи. В рамках марафона "Росатом вместе с Энергодаром", мы передаем в город теплую одежду, лекарства, продукты питания, дизель-генераторы. Собрано уже 114 тысяч тонн грузов", - сказал Лихачев.
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энергодар, алексей лихачев, росатом, запорожская аэс, всу
Энергодар, Алексей Лихачев, Росатом, Запорожская АЭС, ВСУ
Запорожская АЭС 26 раз оставалась без внешнего электроснабжения
Глава "Росатома" Лихачев: ЗАЭС 26 раз оставалась без внешнего электроснабжения
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Запорожская АЭС за время эскалации обстановки из-за ударов ВСУ 26 раз оставалась без внешнего электроснабжения, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"За время эскалации Запорожская АЭС 26 раз оставалась без внешнего электроснабжения", - заявил Лихачев в среду в ходе отраслевого мероприятия "День информирования".
Он добавил, что работники ЗАЭС и все жители Энергодара - мужественные люди, настоящие герои, которые, несмотря на тяжелую обстановку, продолжают честно выполнять свой долг.
По его словам, в Энергодаре отремонтированы детские сады, школы, спортивно-оздоровительный комплекс, семейный центр и Свято-Богоявленский собор. Учебный год в сентябре начался в дистанционном формате - школьников и учителей обеспечили необходимой техникой, добавил глава "Росатома".
"Впереди сложный период, люди будут особенно нуждаться в помощи. В рамках марафона "Росатом вместе с Энергодаром", мы передаем в город теплую одежду, лекарства, продукты питания, дизель-генераторы. Собрано уже 114 тысяч тонн грузов", - сказал Лихачев.