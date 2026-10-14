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Запорожская АЭС 26 раз оставалась без внешнего электроснабжения

Запорожская АЭС 26 раз оставалась без внешнего электроснабжения - 14.10.2026, ПРАЙМ

Запорожская АЭС 26 раз оставалась без внешнего электроснабжения

Запорожская АЭС за время эскалации обстановки из-за ударов ВСУ 26 раз оставалась без внешнего электроснабжения, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T12:04+0300

2026-10-14T12:04+0300

2026-10-14T12:04+0300

энергодар

алексей лихачев

росатом

запорожская аэс

всу

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Запорожская АЭС за время эскалации обстановки из-за ударов ВСУ 26 раз оставалась без внешнего электроснабжения, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "За время эскалации Запорожская АЭС 26 раз оставалась без внешнего электроснабжения", - заявил Лихачев в среду в ходе отраслевого мероприятия "День информирования". Он добавил, что работники ЗАЭС и все жители Энергодара - мужественные люди, настоящие герои, которые, несмотря на тяжелую обстановку, продолжают честно выполнять свой долг. По его словам, в Энергодаре отремонтированы детские сады, школы, спортивно-оздоровительный комплекс, семейный центр и Свято-Богоявленский собор. Учебный год в сентябре начался в дистанционном формате - школьников и учителей обеспечили необходимой техникой, добавил глава "Росатома". "Впереди сложный период, люди будут особенно нуждаться в помощи. В рамках марафона "Росатом вместе с Энергодаром", мы передаем в город теплую одежду, лекарства, продукты питания, дизель-генераторы. Собрано уже 114 тысяч тонн грузов", - сказал Лихачев.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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