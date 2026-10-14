Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
АЭС "Пакш" в Венгрии работает, несмотря на рекордный уровень воды - 14.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261014/aes-874233445.html
АЭС "Пакш" в Венгрии работает, несмотря на рекордный уровень воды
АЭС "Пакш" в Венгрии работает, несмотря на рекордный уровень воды - 14.10.2026, ПРАЙМ
АЭС "Пакш" в Венгрии работает, несмотря на рекордный уровень воды
АЭС "Пакш" в Венгрии работает, несмотря на рекордно низкий уровень воды в Дунае, благодаря строительству плотины, заявил венгерский премьер-министр Петер... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T15:33+0300
2026-10-14T15:33+0300
мировая экономика
венгрия
европа
аэс "пакш"
facebook
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874233445.jpg?1791981216
БУДАПЕШТ, 14 окт - ПРАЙМ. АЭС "Пакш" в Венгрии работает, несмотря на рекордно низкий уровень воды в Дунае, благодаря строительству плотины, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр. "В настоящее время в Пакше фиксируется самый низкий уровень воды за всю историю наблюдений, однако благодаря плотине удалось добиться рекордного повышения уровня воды - на 61 сантиметр. Благодаря этому АЭС продолжает работать, а вместе с ней и страна", - написал Мадьяр в соцсети Facebook (запрещена в России как экстремистская). Мадьяр 12 августа заявил, что правительство приняло решение построить плотину у АЭС "Пакш" и затопить две баржи, чтобы поднять уровень воды в Дунае, необходимой для охлаждения реакторов. Из-за рекордного обмеления реки на фоне жары в Европе АЭС летом находилась на грани отключения. В конце июля правительство Венгрии было вынуждено ввести третий, самый высокий уровень опасности по всей территории страны из-за экстремальной жары.
венгрия
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, венгрия, европа, аэс "пакш", facebook
Мировая экономика, ВЕНГРИЯ, ЕВРОПА, АЭС "Пакш", Facebook
15:33 14.10.2026
 
АЭС "Пакш" в Венгрии работает, несмотря на рекордный уровень воды

Мадьяр: АЭС "Пакш" работает, несмотря на рекордно низкий уровень воды в Дунае

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 14 окт - ПРАЙМ. АЭС "Пакш" в Венгрии работает, несмотря на рекордно низкий уровень воды в Дунае, благодаря строительству плотины, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.
"В настоящее время в Пакше фиксируется самый низкий уровень воды за всю историю наблюдений, однако благодаря плотине удалось добиться рекордного повышения уровня воды - на 61 сантиметр. Благодаря этому АЭС продолжает работать, а вместе с ней и страна", - написал Мадьяр в соцсети Facebook (запрещена в России как экстремистская).
Мадьяр 12 августа заявил, что правительство приняло решение построить плотину у АЭС "Пакш" и затопить две баржи, чтобы поднять уровень воды в Дунае, необходимой для охлаждения реакторов. Из-за рекордного обмеления реки на фоне жары в Европе АЭС летом находилась на грани отключения. В конце июля правительство Венгрии было вынуждено ввести третий, самый высокий уровень опасности по всей территории страны из-за экстремальной жары.
 
Мировая экономикаВЕНГРИЯЕВРОПААЭС "Пакш"Facebook
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала