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АЭС "Пакш" в Венгрии работает, несмотря на рекордный уровень воды

АЭС "Пакш" в Венгрии работает, несмотря на рекордный уровень воды - 14.10.2026, ПРАЙМ

АЭС "Пакш" в Венгрии работает, несмотря на рекордный уровень воды

АЭС "Пакш" в Венгрии работает, несмотря на рекордно низкий уровень воды в Дунае, благодаря строительству плотины, заявил венгерский премьер-министр Петер... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T15:33+0300

2026-10-14T15:33+0300

2026-10-14T15:33+0300

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БУДАПЕШТ, 14 окт - ПРАЙМ. АЭС "Пакш" в Венгрии работает, несмотря на рекордно низкий уровень воды в Дунае, благодаря строительству плотины, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр. "В настоящее время в Пакше фиксируется самый низкий уровень воды за всю историю наблюдений, однако благодаря плотине удалось добиться рекордного повышения уровня воды - на 61 сантиметр. Благодаря этому АЭС продолжает работать, а вместе с ней и страна", - написал Мадьяр в соцсети Facebook (запрещена в России как экстремистская). Мадьяр 12 августа заявил, что правительство приняло решение построить плотину у АЭС "Пакш" и затопить две баржи, чтобы поднять уровень воды в Дунае, необходимой для охлаждения реакторов. Из-за рекордного обмеления реки на фоне жары в Европе АЭС летом находилась на грани отключения. В конце июля правительство Венгрии было вынуждено ввести третий, самый высокий уровень опасности по всей территории страны из-за экстремальной жары.

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мировая экономика, венгрия, европа, аэс "пакш", facebook