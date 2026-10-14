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Афганистан компенсировал потери от закрытия Пакистаном границ - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Афганистан компенсировал потери от закрытия Пакистаном границ
Афганистан компенсировал потери от закрытия Пакистаном границ - 14.10.2026, ПРАЙМ
Афганистан компенсировал потери от закрытия Пакистаном границ
Афганистан компенсировал потери в торговле и экономике от закрытия Пакистаном своих границ, заявил пресс-секретарь верховного лидера страны Забиулла Моджахед. | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T15:48+0300
2026-10-14T15:48+0300
мировая экономика
афганистан
пакистан
средняя азия
всемирный банк
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Афганистан компенсировал потери в торговле и экономике от закрытия Пакистаном своих границ, заявил пресс-секретарь верховного лидера страны Забиулла Моджахед. "Афганистан компенсировал потери от закрытия пограничных переходов с Пакистаном за счет использования альтернативных маршрутов и расширения торговли со странами Средней Азии. Потребности страны в импорте и экспорте сейчас удовлетворяются через этот регион", - сказал Моджахед в эфире государственного телеканала RTA. По данным афганского минпромторга, до закрытия границ ежегодный объем торговли между Афганистаном и Пакистаном оценивался примерно в 2,35 миллиарда долларов. После пограничных столкновений между афганскими и пакистанскими войсками в октябре 2025 года основные пункты пропуска между двумя странами, в том числе "Торхам" и "Спин-Булдак", были закрыты пакистанской стороной, что вынудило афганских торговцев (по указанию правительства) в трехмесячный срок перенаправить грузопотоки по другим маршрутам. Согласно отчету Всемирного банка, в августе текущего года 48% афганского импорта поступало через среднеазиатские маршруты, а 46% - через Иран, в то время как доля Пакистана упала практически до нуля. По данным минпромторга, объем торговли страны с пятью государствами Средней Азии в 2025 году достиг 2,62 миллиарда долларов, увеличившись на 45% по сравнению с предыдущим годом. За этот период импорт Афганистана из Узбекистана, Туркмении, Таджикистана, Казахстана и Киргизии вырос на 43%, а экспорт в эти страны - на 77%. По информации министерства, за первые пять месяцев 2026 года объем торговли Афганистана со странами Средней Азии составил 1,278 миллиарда долларов, из которых 1,204 миллиарда пришлось на импорт и 74 миллиона - на экспорт. При этом афганский экспорт в другие страны через пограничный переход "Вагах" - единственный населенный пункт, через который можно пересечь границу между Индией и Пакистаном - и пакистанские порты в стоимостном выражении сократился с 454 миллионов долларов в 2025 финансовом году до 7 миллионов в 2026 финансовом году. До закрытия границ прямая торговля между Афганистаном и Пакистаном оценивалась как минимум в 6,45 миллиона долларов в день, что эквивалентно примерно 2,35 миллиарда долларов в год. Согласно данным Всемирного банка, продолжающееся закрытие пакистанских погранпереходов привело к сокращению экспорта продовольствия из Афганистана и практически полной остановке экспорта угля.
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40
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мировая экономика, афганистан, пакистан, средняя азия, всемирный банк
Мировая экономика, АФГАНИСТАН, ПАКИСТАН, Средняя Азия, Всемирный банк
15:48 14.10.2026
 
Афганистан компенсировал потери от закрытия Пакистаном границ

Моджахед: Афганистан компенсировал потери от закрытия Пакистаном границ

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Афганистан компенсировал потери в торговле и экономике от закрытия Пакистаном своих границ, заявил пресс-секретарь верховного лидера страны Забиулла Моджахед.
"Афганистан компенсировал потери от закрытия пограничных переходов с Пакистаном за счет использования альтернативных маршрутов и расширения торговли со странами Средней Азии. Потребности страны в импорте и экспорте сейчас удовлетворяются через этот регион", - сказал Моджахед в эфире государственного телеканала RTA.
По данным афганского минпромторга, до закрытия границ ежегодный объем торговли между Афганистаном и Пакистаном оценивался примерно в 2,35 миллиарда долларов. После пограничных столкновений между афганскими и пакистанскими войсками в октябре 2025 года основные пункты пропуска между двумя странами, в том числе "Торхам" и "Спин-Булдак", были закрыты пакистанской стороной, что вынудило афганских торговцев (по указанию правительства) в трехмесячный срок перенаправить грузопотоки по другим маршрутам.
Согласно отчету Всемирного банка, в августе текущего года 48% афганского импорта поступало через среднеазиатские маршруты, а 46% - через Иран, в то время как доля Пакистана упала практически до нуля.
По данным минпромторга, объем торговли страны с пятью государствами Средней Азии в 2025 году достиг 2,62 миллиарда долларов, увеличившись на 45% по сравнению с предыдущим годом. За этот период импорт Афганистана из Узбекистана, Туркмении, Таджикистана, Казахстана и Киргизии вырос на 43%, а экспорт в эти страны - на 77%.
По информации министерства, за первые пять месяцев 2026 года объем торговли Афганистана со странами Средней Азии составил 1,278 миллиарда долларов, из которых 1,204 миллиарда пришлось на импорт и 74 миллиона - на экспорт.
При этом афганский экспорт в другие страны через пограничный переход "Вагах" - единственный населенный пункт, через который можно пересечь границу между Индией и Пакистаном - и пакистанские порты в стоимостном выражении сократился с 454 миллионов долларов в 2025 финансовом году до 7 миллионов в 2026 финансовом году.
До закрытия границ прямая торговля между Афганистаном и Пакистаном оценивалась как минимум в 6,45 миллиона долларов в день, что эквивалентно примерно 2,35 миллиарда долларов в год.
Согласно данным Всемирного банка, продолжающееся закрытие пакистанских погранпереходов привело к сокращению экспорта продовольствия из Афганистана и практически полной остановке экспорта угля.
 
Мировая экономикаАФГАНИСТАНПАКИСТАНСредняя АзияВсемирный банк
 
 
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