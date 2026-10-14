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"Акрон" планирует 15 октября собрать заявки на биржевые облигации - 14.10.2026, ПРАЙМ
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"Акрон" планирует 15 октября собрать заявки на биржевые облигации
"Акрон" планирует 15 октября собрать заявки на биржевые облигации - 14.10.2026, ПРАЙМ
"Акрон" планирует 15 октября собрать заявки на биржевые облигации
"Акрон" планирует 15 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации, номинированные в китайской валюте, сообщил РИА Новости источник в финансовых... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T13:43+0300
2026-10-14T13:43+0300
рынок
акрон
банк россии
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. "Акрон" планирует 15 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации, номинированные в китайской валюте, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Планируемый объем выпуска будет определен позднее. Ориентир ставки купонов составляет не выше 9% годовых. Компания планирует разместить двухлетние биржевые облигации серии БО-002Р-04 с ежемесячной выплатой купонов и погашением амортизационными частями. Номинальная стоимость облигаций - 1000 юаней. Расчеты по облигациям при первичном размещении предполагаются по выбору инвестора в юанях или рублях по официальному курсу Банка России, при выплате купона, амортизации и погашении - в юанях, но по волеизъявлению инвестора возможны выплаты в рублях. Расчеты по облигациям при вторичном обращении возможны в юанях или рублях. Техническая часть размещения предварительно назначена на 19 октября. Агент по размещению - ИК "Табула Раса".
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4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
рынок, акрон, банк россии
Рынок, Акрон, Банк России
13:43 14.10.2026
 
"Акрон" планирует 15 октября собрать заявки на биржевые облигации

"Акрон" планирует 15 октября собрать заявки на биржевые облигации в китайской валюте

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. "Акрон" планирует 15 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации, номинированные в китайской валюте, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Планируемый объем выпуска будет определен позднее. Ориентир ставки купонов составляет не выше 9% годовых.
Компания планирует разместить двухлетние биржевые облигации серии БО-002Р-04 с ежемесячной выплатой купонов и погашением амортизационными частями. Номинальная стоимость облигаций - 1000 юаней.
Расчеты по облигациям при первичном размещении предполагаются по выбору инвестора в юанях или рублях по официальному курсу Банка России, при выплате купона, амортизации и погашении - в юанях, но по волеизъявлению инвестора возможны выплаты в рублях. Расчеты по облигациям при вторичном обращении возможны в юанях или рублях.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 19 октября. Агент по размещению - ИК "Табула Раса".
 
РынокАкронБанк России
 
 
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