https://1prime.ru/20261014/akron-874226564.html

"Акрон" планирует 15 октября собрать заявки на биржевые облигации

"Акрон" планирует 15 октября собрать заявки на биржевые облигации - 14.10.2026, ПРАЙМ

"Акрон" планирует 15 октября собрать заявки на биржевые облигации

"Акрон" планирует 15 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации, номинированные в китайской валюте, сообщил РИА Новости источник в финансовых... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T13:43+0300

2026-10-14T13:43+0300

2026-10-14T13:43+0300

рынок

акрон

банк россии

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. "Акрон" планирует 15 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации, номинированные в китайской валюте, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Планируемый объем выпуска будет определен позднее. Ориентир ставки купонов составляет не выше 9% годовых. Компания планирует разместить двухлетние биржевые облигации серии БО-002Р-04 с ежемесячной выплатой купонов и погашением амортизационными частями. Номинальная стоимость облигаций - 1000 юаней. Расчеты по облигациям при первичном размещении предполагаются по выбору инвестора в юанях или рублях по официальному курсу Банка России, при выплате купона, амортизации и погашении - в юанях, но по волеизъявлению инвестора возможны выплаты в рублях. Расчеты по облигациям при вторичном обращении возможны в юанях или рублях. Техническая часть размещения предварительно назначена на 19 октября. Агент по размещению - ИК "Табула Раса".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акрон, банк россии