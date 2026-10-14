https://1prime.ru/20261014/akron-874226564.html
"Акрон" планирует 15 октября собрать заявки на биржевые облигации
"Акрон" планирует 15 октября собрать заявки на биржевые облигации - 14.10.2026, ПРАЙМ
"Акрон" планирует 15 октября собрать заявки на биржевые облигации
"Акрон" планирует 15 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации, номинированные в китайской валюте, сообщил РИА Новости источник в финансовых... | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T13:43+0300
2026-10-14T13:43+0300
2026-10-14T13:43+0300
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. "Акрон" планирует 15 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации, номинированные в китайской валюте, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Планируемый объем выпуска будет определен позднее. Ориентир ставки купонов составляет не выше 9% годовых.
Компания планирует разместить двухлетние биржевые облигации серии БО-002Р-04 с ежемесячной выплатой купонов и погашением амортизационными частями. Номинальная стоимость облигаций - 1000 юаней.
Расчеты по облигациям при первичном размещении предполагаются по выбору инвестора в юанях или рублях по официальному курсу Банка России, при выплате купона, амортизации и погашении - в юанях, но по волеизъявлению инвестора возможны выплаты в рублях. Расчеты по облигациям при вторичном обращении возможны в юанях или рублях.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 19 октября. Агент по размещению - ИК "Табула Раса".
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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рынок, акрон, банк россии
Рынок, Акрон, Банк России
"Акрон" планирует 15 октября собрать заявки на биржевые облигации
"Акрон" планирует 15 октября собрать заявки на биржевые облигации в китайской валюте
МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. "Акрон" планирует 15 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации, номинированные в китайской валюте, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Планируемый объем выпуска будет определен позднее. Ориентир ставки купонов составляет не выше 9% годовых.
Компания планирует разместить двухлетние биржевые облигации серии БО-002Р-04 с ежемесячной выплатой купонов и погашением амортизационными частями. Номинальная стоимость облигаций - 1000 юаней.
Расчеты по облигациям при первичном размещении предполагаются по выбору инвестора в юанях или рублях по официальному курсу Банка России, при выплате купона, амортизации и погашении - в юанях, но по волеизъявлению инвестора возможны выплаты в рублях. Расчеты по облигациям при вторичном обращении возможны в юанях или рублях.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 19 октября. Агент по размещению - ИК "Табула Раса".