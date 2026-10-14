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Экономическая активность в США в сентябре росла незначительно, заявила ФРС

Экономическая активность в США в сентябре росла незначительно, заявила ФРС - 14.10.2026, ПРАЙМ

Экономическая активность в США в сентябре росла незначительно, заявила ФРС

Экономическая активность в США преимущественно росла незначительными темпами в сентябре, прогнозы на ближайшие месяцы были оптимистичными, следует из "Бежевой... | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T21:56+0300

2026-10-14T21:56+0300

2026-10-14T22:01+0300

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Экономическая активность в США преимущественно росла незначительными темпами в сентябре, прогнозы на ближайшие месяцы были оптимистичными, следует из "Бежевой книги" (Beige Book) - сводки комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) об экономическом положении в стране. "Со времени публикации предыдущей "Бежевой книги" два из двенадцати округов Федеральной резервной системы сообщили об умеренном росте экономической активности. Три округа сообщили о скромном росте, четыре - о незначительном росте, а три - об отсутствии существенных изменений... большинство округов сообщили, что предприятия сохраняют позитивный экономический прогноз на ближайшие месяцы", - говорится в документе. Респонденты из большинства округов сообщили о незначительных изменениях или об их отсутствии в общем объеме потребительских расходов. При этом в более чем половине округов, по данным ФРС, рост потребительских расходов на туризм и другие категории затрат в основном обеспечивался домохозяйствами с высоким доходом. К тому же, поступали сообщения о том, что покупатели с более низким доходом проявляют большую осторожность в расходах. Производственная деятельность ускорилась за счет роста в обрабатывающей промышленности, а продажи автомобилей несколько снизились. ФРС также указывает, что уровень занятости в целом практически не изменился. Отмечается, что ситуация на рынке труда была стабильной, однако сохранялась нехватка специалистов, технических работников и квалифицированных рабочих. При этом ряд компаний сократили количество рабочих мест после повышения производительности за счет инвестиций в искусственный интеллект. Цены росли умеренными темпами в большинстве округов. Респонденты, по данным ФРС, были обеспокоены ростом цен на нефть и дизельное топливо и отметили, что топливные надбавки способствуют увеличению затрат на всей цепочке поставок. "Бежевая книга" (Beige Book) - сводка комментариев ФРС об экономическом положении в стране, содержит описание текущей экономической ситуации в 12 округах: Бостоне, Нью-Йорке, Филадельфии, Кливленде, Ричмонде, Атланте, Чикаго, Сент-Луисе, Миннеаполисе, Канзас-Сити, Далласе и Сан-Франциско.

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нью-йорк

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мировая экономика, сша, нью-йорк, сан-франциско