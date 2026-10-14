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Юрист рассказал, как россиянам вернуть заблокированные за рубежом активы - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Юрист рассказал, как россиянам вернуть заблокированные за рубежом активы
Юрист рассказал, как россиянам вернуть заблокированные за рубежом активы - 14.10.2026, ПРАЙМ
Юрист рассказал, как россиянам вернуть заблокированные за рубежом активы
Россияне, чьи активы были заморожены или национализированы за рубежом, могут добиваться их возврата или компенсации через международный инвестиционный арбитраж, | 14.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-14T20:53+0300
2026-10-14T20:53+0300
россия
бизнес
финансы
ес
активы
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Россияне, чьи активы были заморожены или национализированы за рубежом, могут добиваться их возврата или компенсации через международный инвестиционный арбитраж, однако разбирательство потребует значительных затрат и времени, рассказал РИА Новости партнер международной юридической фирмы TRP International Владислав Родионов. "Для инвесторов, чьи активы заморожены или национализированы за рубежом, инвестиционный арбитраж — реальный инструмент, а не теоретическая возможность. Путь не быстрый и не дешевый, но он создает для государства конкретный риск, с которым ему приходится считаться, и опыт последних месяцев показывает, что государства на него реагируют", — сказал Родионов на полях форума "Российская энергетическая неделя". По словам юриста, обращение в международный арбитраж может принести инвестору результат двумя способами: через получение компенсации по решению арбитража либо путем достижения договоренности с государством, против которого подан иск. "Первый — решение арбитража и присужденная компенсация. Ее можно исполнять за счет имущества государства-ответчика за рубежом, в том числе в тех странах, где заблокированы сами активы. При этом многие государства сами предпочитают исполнить решение", — пояснил Родионов. Эксперт признал, что в случае с Евросоюзом добиться такого результата будет непросто, однако отметил, что международная практика развивается в этом направлении. "Второй — арбитраж становится рычагом давления еще до решения", — отметил собеседник агентства. Юрист добавил, что крупные инвестиционные споры нередко удается урегулировать путем переговоров, не дожидаясь окончательного решения арбитража. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14–16 октября. РИА Новости — информационный партнер форума.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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россия, бизнес, финансы, ес, активы
РОССИЯ, Бизнес, Финансы, ЕС, активы
20:53 14.10.2026
 
Юрист рассказал, как россиянам вернуть заблокированные за рубежом активы

Юрист Родионов рассказал, как россияне могут вернуть заблокированные за рубежом активы

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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Россияне, чьи активы были заморожены или национализированы за рубежом, могут добиваться их возврата или компенсации через международный инвестиционный арбитраж, однако разбирательство потребует значительных затрат и времени, рассказал РИА Новости партнер международной юридической фирмы TRP International Владислав Родионов.
"Для инвесторов, чьи активы заморожены или национализированы за рубежом, инвестиционный арбитраж — реальный инструмент, а не теоретическая возможность. Путь не быстрый и не дешевый, но он создает для государства конкретный риск, с которым ему приходится считаться, и опыт последних месяцев показывает, что государства на него реагируют", — сказал Родионов на полях форума "Российская энергетическая неделя".
По словам юриста, обращение в международный арбитраж может принести инвестору результат двумя способами: через получение компенсации по решению арбитража либо путем достижения договоренности с государством, против которого подан иск.
"Первый — решение арбитража и присужденная компенсация. Ее можно исполнять за счет имущества государства-ответчика за рубежом, в том числе в тех странах, где заблокированы сами активы. При этом многие государства сами предпочитают исполнить решение", — пояснил Родионов.
Эксперт признал, что в случае с Евросоюзом добиться такого результата будет непросто, однако отметил, что международная практика развивается в этом направлении.
"Второй — арбитраж становится рычагом давления еще до решения", — отметил собеседник агентства.
Юрист добавил, что крупные инвестиционные споры нередко удается урегулировать путем переговоров, не дожидаясь окончательного решения арбитража.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14–16 октября. РИА Новости — информационный партнер форума.
 
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