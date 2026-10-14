https://1prime.ru/20261014/aktivy-874251151.html

Юрист рассказал, как россиянам вернуть заблокированные за рубежом активы

Юрист рассказал, как россиянам вернуть заблокированные за рубежом активы - 14.10.2026, ПРАЙМ

Юрист рассказал, как россиянам вернуть заблокированные за рубежом активы

Россияне, чьи активы были заморожены или национализированы за рубежом, могут добиваться их возврата или компенсации через международный инвестиционный арбитраж, | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T20:53+0300

2026-10-14T20:53+0300

2026-10-14T20:53+0300

россия

бизнес

финансы

ес

активы

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874251151.jpg?1792000437

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Россияне, чьи активы были заморожены или национализированы за рубежом, могут добиваться их возврата или компенсации через международный инвестиционный арбитраж, однако разбирательство потребует значительных затрат и времени, рассказал РИА Новости партнер международной юридической фирмы TRP International Владислав Родионов. "Для инвесторов, чьи активы заморожены или национализированы за рубежом, инвестиционный арбитраж — реальный инструмент, а не теоретическая возможность. Путь не быстрый и не дешевый, но он создает для государства конкретный риск, с которым ему приходится считаться, и опыт последних месяцев показывает, что государства на него реагируют", — сказал Родионов на полях форума "Российская энергетическая неделя". По словам юриста, обращение в международный арбитраж может принести инвестору результат двумя способами: через получение компенсации по решению арбитража либо путем достижения договоренности с государством, против которого подан иск. "Первый — решение арбитража и присужденная компенсация. Ее можно исполнять за счет имущества государства-ответчика за рубежом, в том числе в тех странах, где заблокированы сами активы. При этом многие государства сами предпочитают исполнить решение", — пояснил Родионов. Эксперт признал, что в случае с Евросоюзом добиться такого результата будет непросто, однако отметил, что международная практика развивается в этом направлении. "Второй — арбитраж становится рычагом давления еще до решения", — отметил собеседник агентства. Юрист добавил, что крупные инвестиционные споры нередко удается урегулировать путем переговоров, не дожидаясь окончательного решения арбитража. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14–16 октября. РИА Новости — информационный партнер форума.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, финансы, ес, активы