https://1prime.ru/20261014/alyuminiy--874236678.html

Биржевая цена на алюминий опустилась ниже 3000 долларов

Биржевая цена на алюминий опустилась ниже 3000 долларов - 14.10.2026, ПРАЙМ

Биржевая цена на алюминий опустилась ниже 3000 долларов

Биржевая цена на алюминий снижается на 1% в среду, показатель впервые с начала года опустился ниже отметки в 3000 долларов за тонну, следует из данных торгов. | 14.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-14T16:18+0300

2026-10-14T16:18+0300

2026-10-14T16:18+0300

рынок

https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/01/02/866159001_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_743d05a0de282560eced2f0ce2a9bd9c.jpg

МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Биржевая цена на алюминий снижается на 1% в среду, показатель впервые с начала года опустился ниже отметки в 3000 долларов за тонну, следует из данных торгов. По состоянию на 16.08 мск фьючерс на алюминий дешевел на 1,01% относительно предыдущего закрытия - до 3005,5 доллара за тонну. Минутами ранее значение впервые со 2 января опускалось ниже 3000 долларов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок