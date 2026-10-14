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Биржевая цена на алюминий опустилась ниже 3000 долларов - 14.10.2026, ПРАЙМ
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Биржевая цена на алюминий опустилась ниже 3000 долларов
Биржевая цена на алюминий опустилась ниже 3000 долларов - 14.10.2026, ПРАЙМ
Биржевая цена на алюминий опустилась ниже 3000 долларов
Биржевая цена на алюминий снижается на 1% в среду, показатель впервые с начала года опустился ниже отметки в 3000 долларов за тонну, следует из данных торгов. | 14.10.2026, ПРАЙМ
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рынок
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Биржевая цена на алюминий снижается на 1% в среду, показатель впервые с начала года опустился ниже отметки в 3000 долларов за тонну, следует из данных торгов. По состоянию на 16.08 мск фьючерс на алюминий дешевел на 1,01% относительно предыдущего закрытия - до 3005,5 доллара за тонну. Минутами ранее значение впервые со 2 января опускалось ниже 3000 долларов.
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рынок
Рынок
16:18 14.10.2026
 
Биржевая цена на алюминий опустилась ниже 3000 долларов

Цена на алюминий опустилась ниже 3000 долларов за тонну впервые с начала года

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроизводство алюминия на предприятии компании РУСАЛ
Производство алюминия на предприятии компании РУСАЛ - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 14 окт - ПРАЙМ. Биржевая цена на алюминий снижается на 1% в среду, показатель впервые с начала года опустился ниже отметки в 3000 долларов за тонну, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.08 мск фьючерс на алюминий дешевел на 1,01% относительно предыдущего закрытия - до 3005,5 доллара за тонну. Минутами ранее значение впервые со 2 января опускалось ниже 3000 долларов.
 
Рынок
 
 
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